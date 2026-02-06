Βίντεο ντοκουμέντο που δημοσιοποιήθηκε, απεικονίζει παράσυρση πεζού από οδηγό στην Καλλιθέα.

Το εξοργιστικό περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 6 τα ξημερώματα στις 21 Ιανουαρίου, όταν ο πεζός επιχείρησε να διασχίσει την οδό Δαβάκη.

Σύμφωνα με το βίντεο που παρουσίασε ο ΑΝΤ1 ο οδηγός αντί να βοήθησει το πεζό που παρέσυρε, βγήκε από το αυτοκίνητό του τον έβρισε και λίγα λεπτά επέστρεψε στο όχημά του και εξαφανίστηκε αφήνοντάς τον αιμόφυρτο.

Ο τραυματισμένος άνδρας έκανε δύο βήματα με μεγάλη προσπάθεια, ώσπου τον εντόπισε περαστικός και ειδοποίησε ασθενοφόρο, προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου παρέμεινε για 2 εβδομάδες.