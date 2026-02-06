Ο Παναθηναϊκός παρουσιάζοντας κάκιστο πρόσωπο έχασε με… κάτω τα χέρια από την Παρτιζάν το βράδυ της Πέμπτης και μπήκε ξανά σε «περιπέτειες», καθώς υπάρχει εκ νέου «αναβρασμός» γύρω από την ομάδα, ενώ ακολουθεί και πολύ δύσκολο πρόγραμμα στην Euroleague με Φενέρ, Παρί στο ΟΑΚΑ και Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, ενώ εμβόλιμα είναι προγραμματισμένο και το Final 8 του Κυπέλλου.

Το Τριφύλλι πάντως μπαίνει σε ένα πολύ «καυτό» 15ημερο, καθώς πριν από το Κύπελλο θα πρέπει να έχει αποφασίσει και να έχει προχωρήσει στις αλλαγές του ρόστερ. Ποιοι παίκτες ενδέχεται να φύγουν, οι τρεις ομάδες που διεκδικούν με τεράστια συμβόλαια τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε που είχε «δουλευτεί» πολύ για να έρθει στην Ελλάδα. Διαβάστε στο Sportdog.gr