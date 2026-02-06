Το ταξίδι στον Άγιο Δομίνικο φαίνεται πως παραμένει οικογενειακή υπόθεση για τον Gio Kay, παρά την απόφασή του να αποχωρήσει οικειοθελώς από το παιχνίδι. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην εκπομπή «Το ‘Χουμε» την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, ο 28χρονος επεφύλασσε μια είδηση που αλλάζει τα δεδομένα για τη συνέχεια του Survivor, ανακοινώνοντας πως ο μικρότερος αδερφός του, ο Lil Benzy, ετοιμάζεται να μπει στον στίβο μάχης.

Ο Αλέξανδρος Καραντώνης, όπως είναι το πραγματικό όνομα του Lil Benzy, είναι ένας 25χρονος Ελληνοαμερικανός καλλιτέχνης με καταγωγή από το Νιου Τζέρσεϊ, ο οποίος μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Στον χώρο της μουσικής έχει ήδη το δικό του αποτύπωμα, όντας συνιδρυτής της Aktive Records και ενεργό μέλος της εγχώριας trap και rap σκηνής.

«Είμαι ο Αλέξανδρος Καραντώνης, γνωστός και ως Lil Benzy. Είμαι 25 χρονών, Ελληνοαμερικάνος τραγουδιστής από το Νιου Τζέρσεϊ. Ο Gio είναι ο αδερφός μου, ο κολλητός μου. Το Survivor για μένα είναι όνειρο. Εγώ και ο Gio το βλέπαμε για χρόνια. Εμείς είμαστε άτομα που όταν βλέπουμε ευκαιρία την πιάνουμε κατευθείαν. Είναι όνειρο, είμαι ενθουσιασμένος. Θέλω να γίνω ένα με τη ζούγκλα. Είμαι ήρεμος τύπος. Έρχομαι μόνο για έναν λόγο, για να τελειώσω αυτό που ξεκίνησε ο αδερφός μου. Η περιπέτεια συνεχίζεται», δήλωσε ο ίδιος σε βίντεο που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της εκπομπής.

Η σύγκριση των δύο αδερφών και το αθλητικό προφίλ

Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο Gio Kay, ο αδερφός του διαθέτει ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό προφίλ που ίσως αποδειχθεί καθοριστικό για τις ασυλίες και τα αγωνίσματα του παιχνιδιού. «Θρύλος. Δεν ήξερα ότι ήξερε τόσο καλά ελληνικά. Είναι πολύ αθλητής, είναι τρελός. Εγώ το έχω πιο πολύ με τον λόγο, αυτός με τον αθλητισμό. Είναι πολύ ήρεμος, θα βασιστεί στα αγωνίσματα. Είμαι σίγουρος ότι θα πάει για τους κορυφαίους, όχι για να αγωνιστεί με τους χειρότερους», σχολίασε ο πρώην παίκτης.

Η σχέση των δύο αδερφών με το ριάλιτι επιβίωσης δεν είναι τωρινή, καθώς όπως αποκάλυψε ο Gio, η επιθυμία για συμμετοχή υπήρχε από το 2018, όταν επέστρεψε στην Ελλάδα. «Πάει ο αδερφός μου, ο Lil Benzy. Οδηγάει Mercedes και τον λέμε “Two tone Benzi”. Βλέπαμε μαζί Survivor με τον θείο μου τον Μάικ την πρώτη μέρα που ήρθα στην Ελλάδα το 2018-19, έλεγε “άμα πάτε εσείς θα τους… όλους”».