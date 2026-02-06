Η αίσθηση ότι το ίδιο τους το σπίτι είχε μετατραπεί σε παγίδα οδήγησε δύο γυναίκες στη Χαλκίδα να ζητήσουν την εσπευσμένη απομάκρυνσή τους από τον χώρο, το βράδυ της Παρασκευής. Μητέρα και κόρη βρέθηκαν στο στόχαστρο του εν διαστάσει συζύγου της της νεότερης γυναίκας που, σε κατάσταση αμόκ, τις απειλούσε τηλεφωνικά πως θα τις δολοφονήσει, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Άμεσης Δράσης.

Παρά την παρουσία περιπολικού που έφτασε τάχιστα στο σημείο για να επιτηρήσει την οικία, ο εν διαστάσει σύζυγος έκανε πράξη την πρόθεσή του και εμφανίστηκε έξω από το σπίτι. Η θέα των ενστόλων, ωστόσο, τον έτρεψε σε φυγή με μεγάλη ταχύτητα με το αυτοκίνητό του και κατάφερε να διαφύγει την σύλληψη, τρεπόμενος σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η κλιμάκωση του τρόμου και η «φυγάδευση»

Ο εφιάλτης για τις δύο γυναίκες δεν τελείωσε με την απομάκρυνση του δράστη. Λίγη ώρα αργότερα, ο άνδρας επικοινώνησε ξανά μαζί τους, συνεχίζοντας να εκτοξεύει ακόμα πιο σοβαρές απειλές κατά της ζωής τους. Η εμμονή του ανάγκασε τα θύματα να καλέσουν την αστυνομία για δεύτερη φορά, ζητώντας πλέον να μεταφερθούν σε ασφαλές περιβάλλον.

Με τη συνοδεία ισχυρών δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ., οι δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας της πόλης, όπου βρήκαν καταφύγιο και μπόρεσαν να καταθέσουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης. Εκεί υπεβλήθη η επίσημη μήνυση, η οποία έθεσε σε κίνηση τις διαδικασίες για τον εντοπισμό του υπαίτιου.

Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη

Αυτή τη στιγμή, όπως αναφέρει το eviathema, οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό σε ολόκληρη την περιοχή για τον εντοπισμό του άνδρα, ο οποίος καταζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε πιθανά σημεία που μπορεί να έχει αναζητήσει κρησφύγετο, ενώ η επιτήρηση σε καίρια σημεία της Χαλκίδας παραμένει αυξημένη.