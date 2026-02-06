Ο Ολυμπιακός διέλυσε τη Βίρτους με 109-77 για την 27η αγωνιστική της EuroLeague.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στο ότι οι ερυθρόλευκοι έκαναν την αναμέτρηση να μοιάζει εύκολη, παρ’ όλο που κανένα παιχνίδι, ειδικά απέναντι στις ομάδες του Ιβάνοβιτς δεν είναι ποτέ απλό.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα

“Τελικά μοιάζει να ήταν εύκολο, αλλά κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο στη EuroLeague. Αν δεις το αποτέλεσμα θα καταλάβεις τι θέλω να πω, αλλά ήταν ένα πολύ καλό βράδυ για εμάς. Συγχαρητήρια στον κόσμο, τους παίκτες, παίξαμε όλοι μαζί. κυριαρχήσαμε αμυντικά, ειδικά στο δεύτερο δεκάλεπτο.

Μετά από αυτό έχουμε το ταλέντο να ελέγξουμε την αναμέτρηση και να κερδίσουμε τέτοιου είδους παιχνίδια. Η Μπολόνια κάνει καλή σεζόν στη EuroLeague και βέβαια πολύ καλά παιχνίδια στην Ιταλία. Δεν είναι ποτέ εύκολο να παίζεις απέναντι στις ομάδες του Ντούσκο Ιβάνοβιτς. Όμως εντάξει σήμερα πιστεύω ήμασταν πραγματικά δυνατοί“.

Για την ενέργεια των παικτών και την αντίδραση μετά την ήττα στο Ντουμπάι και αν αυτό είναι καλό σημάδι: “Ελπίζω πως ναι, αλλά πιστεύω είναι πολύ νωρίς. Ο μόνος στόχος που μπορούμε να έχουμε είναι να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι και να τελειώσουμε την κανονική διάρκεια στην καλύτερη δυνατή θέση.

Είναι μία πολύ ανταγωνιστική EuroLeague και απ’ ό,τι θυμάμαι ίσως η πιο ανταγωνιστική. Ο καθένας μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε. Η Παρτίζαν εχθές, που δεν έχει καμία πιθανότητα να προκριθεί, είδατε τι έκανε με 20.000 κόσμο να σπρώχνουν την ομάδα. Όλες οι ομάδες παίζουν με περηφάνεια.

Η EuroLeague είναι σημείο αναφοράς. Αυτό σημαίνει πως μέχρι το τέλος θα υποφέρουμε. Δεν θα έχουμε εύκολες νύχτες. Πιστεύουμε πραγματικά πως αν λάβεις κάτι δωρεάν, δεν είναι σημαντικό. Πρέπει να υποφέρεις για να κατακτήσεις πράγματα“.