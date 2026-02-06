Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι σκοπεύει να προχωρήσει στην απέλαση ενός 5χρονου αγοριού από τον Ισημερινό, το οποίο είχε συλληφθεί τον προηγούμενο μήνα στη Μινεσότα.

Το υπουργείο, που είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της μεταναστευτικής νομοθεσίας, διέψευσε ότι προγραμματίζει ταχεία απέλαση του Λίαμ Κονέχο Ράμος, έπειτα από δηλώσεις δικηγόρου που τον εκπροσωπεί στην εφημερίδα New York Times, σύμφωνα με τις οποίες η κυβέρνηση Τραμπ ζητά την απέλασή του μέσω συνοπτικής διαδικασίας.

Η δικηγόρος Ντανιέλ Μόλιβερ χαρακτήρισε «ασυνήθιστη» και ενδεχομένως «εκδικητική» την απόφαση του υπουργείου.

«Πρόκειται για συνηθισμένες διαδικασίες απέλασης. Αυτή είναι η συνήθης διαδικασία και δεν υπάρχει τίποτα το εκδικητικό στην εφαρμογή της μεταναστευτικής νομοθεσίας», είπε η εκπρόσωπος του υπουργείου Τρίσια Μακλάφλιν.

Ο Λίαμ και ο πατέρας του, ο Άντριαν Κονέχο Αρίας, μπήκαν νόμιμα στις ΗΠΑ, ως αιτούντες άσυλο. Κρατήθηκαν σε μια εγκατάσταση της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) στο Ντίλι του Τέξας, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου, όταν δικαστής διέταξε να αφεθούν ελεύθεροι. Στη συνέχεια επέστρεψαν στη Μινεσότα.

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τις ενέργειές της και το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας κατηγόρησε τον Κονέχο Αρίας ότι βρίσκεται παράνομα στις ΗΠΑ, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Η υπόθεση του 5χρονου, ο οποίος φωτογραφήθηκε συνοφρυωμένος, φορώντας ένα σκουφάκι με αυτιά και κρατώντας μια σχολική τσάντα έξω από το σπίτι του με τους ομοσπονδιακούς πράκτορες που τον συνέλαβαν, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και έστρεψε την προσοχή στις επιχειρήσεις της ICE στη Μινεσότα.

Διαδηλώσεις οργανώθηκαν σε όλη την Πολιτεία, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ανάπτυξη της ICE, πράκτορες της οποίας πυροβόλησαν και σκότωσαν δύο Αμερικανούς πολίτες.