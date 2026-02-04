Ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να αποσύρει 700 πράκτορες των ICE από το Μινεσότα, ωστόσο στην αμερικανική Πολιτεία θα παραμείνουν 2.000 μέλη της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Ο υπεύθυνος για τα σύνορα Τομ Χόμαν δήλωσε ότι μετά από αυτή τη μερική απόσυρση, περίπου 2.000 ομοσπονδιακοί πράκτορες θα παραμείνουν στην πολιτεία, με τους περισσότερους να συγκεντρώνονται στην περιοχή που περιλαμβάνει τη Μινεάπολη και το Σεντ Πωλ, δήλωσε ο Χόμαν σε συνέντευξη Τύπου.

Το CNBC έγραψε ότι οι 700 πράκτορες αποσύρονται, επειδή ολοκληρώθηκε η αποστολή τους, καθώς συνεργάστηκαν αποτελεσματικά με τις τοπικές αρχές.

Επίσης, υποστήριξε ότι χρειάζεται περισσότερη αστυνόμευση στις φυλακές και όχι στο δρόμο, γιατί έτσι μειώνεται η εγκληματικότητα.

«Αυτό είναι έξυπνη επιβολή του νόμου», είπε σε συνέντευξη Τύπου.