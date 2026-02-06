Ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου έθεσε υποψηφιότητα στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου, είδηση που έκανε γνωστή στη τηλεόραση εμφανιζόμενος να φοράει στρατιωτικό κράνος.

Σύμφωνα με το sigmalive.com, θα συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο της Άμεσης Δημοκρατίας. Κληθείς να σχολιάσει το τι μέλλει γενέσθαι σε περίπτωση εκλογής του με έδρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Φειδίας Παναγιώτου ανέφερε ότι οι αποφάσεις του θα ληφθούν συλλογικά, από τα μέλη της Άμεσης Δημοκρατίας και ότι ο ίδιος θα κινηθεί σύμφωνα με τη βούλησή τους.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «θα αφήσει τα υπόλοιπα κόμματα να αγχώνονται».

Σημείωσε ότι βρίσκεται σε δίλημμα για το πού θα μπορούσε να βοηθήσει περισσότερο, στην Κύπρο ή στο Ευρωκοινοβούλιο. Αναφέρει επισης πως είναι πολύ κοντά στο να δημιουργήσει μια πολιτική ομάδα της οποίας θα είναι ένας εκ των δύο αρχηγών και αυτό θα τον καταστήσει ως τον πρώτο Κύπριο Ευρωβουλευτή που θα είναι αρχηγός ευρωπαϊκού κόμματος.

Στην περίπτωση της Κύπρου αναφέρει ότι αν πάει καλά η Άμεση Δημοκρατία και καταφέρει να πάρει μεγάλο ποσοστό και μπει στη Βουλή, θα μπορεί να κάνει αλλαγές το κόμμα του και θα ήθελε να ήταν εδώ για να βοηθήσει.

Ξεκαθάρισε πως δεν εξαιρεί τον εαυτό του από τη διαδικασία επιλογής των υποψήφιων του κόμματός τους, καθώς και ο ίδιος μέχρι στιγμής είναι εν δυνάμει υποψήφιος, κάτι που θα καθοριστεί μέσω των εσωκομματικών του εκλογών στις 5-7 Μαρτίου, όπου ο κόσμος θα επιλέξει αν θέλει να τον βάλει στο ψηφοδέλτιο για τις βουλευτικές.