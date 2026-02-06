Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για το ναυάγιο στη Χίο, που κόστισε τη ζωή σε 15 μετανάστες. Η εκπομπή Live News εξασφάλισε εικόνες από τον ιδιωτικό χώρο όπου φυλάσσεται το σκάφος του λιμενικού, το οποίο θα παραμείνει στο συγκεκριμένο σημείο έως ότου ελεγχθεί από πραγματογνώμονες.

Ένας δύτης που συνέδραμε στην επιχείρηση διάσωσης είπε ότι όσοι μετανάστες κάθονταν μπροστά, στο σημείο που έγινε η σύγκρουση των δύο σκαφών, λειτούργησαν ως ένας «φυσικός αερόσακος» για αυτούς που κάθονταν πιο πίσω. Οι μετανάστες, δηλαδή, που τραυματίστηκαν θανάσιμα κάθονταν μπροστά και προστάτεψαν τους μετανάστες που κάθονταν από πίσω τους.

Ένας διασώστης είπε ότι όταν έφτασε στο σημείο του ναυαγίου, η περισυλλογή των ναυαγών δεν έγινε από τη θάλασσα, αλλά μέσα από το σκάφος, δηλαδή δεν μάζευαν πνιγμένους από το νερό, αλλά σκοτωμένους από τα τραύματα.

Το ρεπορτάζ λέει επίσης ότι ενώ αρχικά μιλούσαν όλοι για μια πλάγια σύγκρουση, τώρα τα δεδομένα «μιλούν» για σχεδόν μετωπική σύγκρουση, από την οποία έσπασαν και τα δύο μπροστινά «μπαλόνια».

Το σκάφος του λιμενικού φυλάσσεται σε ιδιωτικό χώρο, σε ένα καρνάγιο, σε έναν όρμο, όπου σήμερα φαίνεται να είναι καλυμμένο με ένα μπλε σκέπαστρο. Θα παραμείνει εκεί μέχρι να το εξετάσουν οι εμπειρογνώμονες, ενώ φαίνεται να έχει εκδορές στην μπροστινή, δεξιά κάτω πλευρά του.

