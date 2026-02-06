Ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε στα Ιωάννινα και συναντήθηκε με τοπικούς φορείς, ενώ επισκέφθηκε και το γήπεδο του Π.Α.Σ. Γιάννινα.

Σε ανάρτηση που έκανε στο Facebook δημοσίευσε φωτογραφίες από την επίσκεψή του και στη λεζάντα έγραψε το εξής:

«Βρέθηκα το πρωί της Παρασκευής στα Γιάννενα με εκπροσώπους συνεργατικών επιχειρήσεων και είχαμε έναν ειλικρινή και ουσιαστικό διάλογο για το παρόν και το μέλλον τους. Άκουσα τους προβληματισμούς τους, την αγωνία τους και τη στήριξη που δεν έχουν.

Αυτές οι ΚοινΣΕπ δεν είναι ένα ακόμα νομικό πρόσωπο για επιχειρήσεις, αλλά η ενσάρκωση της υγιούς επιχειρηματικότητας. Επιχειρήσεις οι οποίες συστάθηκαν στα χρόνια της κρίσης χωρίς πακτωλό χρηματοδοτήσεων, χωρίς προνομιακές μεταχειρίσεις από τράπεζες. Μόνο με την προσωπική δουλειά κι ένα δίκτυο αλληλεγγύης στη βάση κοινών αξιών, όχι μόνο μεταξύ των συμμετεχόντων σε αυτές, αλλά -ταυτόχρονα- χτίζοντας δεσμούς αλληλεγγύης με την κοινωνία. Προτάσσοντας την υπεράσπιση των κοινών πόρων της περιοχής τους, την κοινωνική δικαιοσύνη και την περιβαλλοντική αειφορία.

Η πραγματικά αξιέπαινη δουλειά των συνεργατικών επιχειρήσεων χρειάζεται περισσότερη και ουσιαστική στήριξη από την Πολιτεία. Χρειάζονται φορολογικές ελαφρύνσεις, αλλά και χρηματοδότηση από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.

Κλείνοντας θα ήθελα να κρατήσω κάτι ακόμα από αυτή τη συνάντηση.

Μιλώντας με τους εκπροσώπους των ΚοινΣεπ δεν είδα απέναντί μου ανθρώπους που αποφάσισαν μια μέρα να γίνουν επιχειρηματίες για να πλουτίσουν, αλλά κυρίως ανθρώπους που αγαπούν τον τόπο τους και έψαχναν με αγωνία έναν τρόπο ώστε να μείνουν σε αυτόν και να δημιουργήσουν κάτι για τους ίδιους και τις γενιές που έρχονται. Αυτή λοιπόν η προσπάθεια πρέπει να στηριχθεί με κάθε τρόπο.

Στο γήπεδο του ΠΑΣ Γιάννινα βρέθηκα κοντά στη νέα ελπίδα του ελληνικού στίβου και στα παιδιά του ΑΓΣΙ.

Αλλά πριν φτάσουμε στις επιτυχίες και τα μετάλλια, οι προπονητές των νέων αθλητών του στίβου μου εξέφρασαν τις ελλείψεις στην υλικοτεχνική υποδομή.

Κι αν υπάρχουν τέτοιες ελλείψεις για όσα παιδιά έχουν το όραμα και το μεράκι να κάνουν πρωταθλητισμό, φανταζόμαστε όλοι πόσο πιο δύσκολα είναι τα πράγματα για όλους εκείνους που θέλουν απλά να αθληθούν σε προσβάσιμους και ασφαλείς χώρους εκγύμνασης.

Ωστόσο τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να σβήσει το χαμόγελο και τη χαρά που νιώθουν αυτά τα παιδιά και την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο για τον ελληνικό αθλητισμό.

Στη συνέχεια γευμάτισα με τον δήμαρχο Ιωαννιτών Θωμά Μπέγκα και τον δήμαρχο Ηγουμενίτσας Παναγιώτη Νταή. Και οι δύο Ηπειρώτες εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης μου μετέφεραν τη δυναμική των πόλεών τους και συζητήσαμε τρόπους ενίσχυσής της.

Με τους εκπροσώπους του τμήματος Ηπείρου του ΤΕΕ δεν είχα μια τυπική συνάντηση με έναν ακόμα επιστημονικό και επαγγελματικό φορέα, αλλά μια βαθιά πολιτική συνομιλία με συναδέλφους μηχανικούς, που γρήγορα ξεπέρασε τα στενά επαγγελματικά ζητήματα του κλάδου των μηχανικών.

Μαζί είδαμε το ζήτημα όχι μόνο αν έχουμε ή όχι ανάπτυξη έργων, αλλά το ποιο είδος ανάπτυξης θέλουμε. Για τα αντιπλημμυρικά έργα που έχουν ανάγκη οι πολλοί, μπροστά στην πρόκληση της κλιματικής κρίσης και όχι τους ουρανοξύστες για τους λίγους. Μιλήσαμε για την προάσπιση του δημόσιου χώρου, όχι σαν αφηρημένη έννοια, αλλά ως ζωτικής σημασίας συνθήκη για την ανάπτυξη της κοινωνικής ζωής κόντρα στη βία του real estate και της στεγαστικής κρίσης».