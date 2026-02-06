Η τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων θα λάβει χώρα σε τέσσερα διαφορετικά σημεία. Η τελετή διαφέρει σε πολλά σημεία από ό,τι έχουμε δει τις προηγούμενες φορές.

Οι Ιταλοί διοργανωτές, έχοντας ως σύμμαχο την τεχνολογία και την ονομασία «Αρμονία», τολμούν να παρουσιάσουν το φαντασμαγορικό θέαμα από τέσσερα διαφορετικά σημεία ταυτόχρονα, με σκοπό να καλύψουν όλο το φάσμα των αθλημάτων και των τοποθεσιών στις οποίες θα διεξαχθούν οι φετινοί αγώνες.

Τον γενικό συντονισμό και τη διαχείριση του μεγάλου εγχειρήματος έχει ένας Έλληνας, ο γενικός διευθυντής της Olympic Broadcasting Services (OBS), του ραδιοτηλεοπτικού βραχίονα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Γιάννης Έξαρχος.

Δείτε ζωντανά από το Μιλάνο τη μεγάλη γιορτή της Τελετής Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026: