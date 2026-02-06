Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού από μοτοσικλέτα σημειώθηκε γύρω στις επτά το βράδυ της Παρασκευής στη λεωφόρο Μαραθώνος.

Το ατύχημα έγινε στο ύψος της Ραφήνας, ρεύμα προς Μαραθώνα, περίπου 500 μέτρα μετά τη συμβολή της Μαραθώνος με την Πικερμίου. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες η μοτοσικλέτα παρέσυρε τον πεζό, ενώ μετά την πρόσκρουση τραυματίστηκε και ο αναβάτης.

Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα τα οποία διακόμισαν τους δύο τραυματίες στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Στο σημείο του ατυχήματος δεν υπάρχει διάβαση για αυτό και διενεργείται έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος, ενώ αναζητείται υλικό από τις κάμερες κοντινού πρατηρίου καυσίμων.