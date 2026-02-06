Η Αίγυπτος προχωρά σε μια ακόμη κίνηση ενίσχυσης της αεράμυνάς της, υπογράφοντας συμβόλαιο ύψους 130 εκατ. δολαρίων για την προμήθεια του τουρκικής ανάπτυξης συστήματος TOLGA, μιας κοντινού βεληνεκούς λύσης αντιαεροπορικής άμυνας (SHORAD) με ειδίκευση στην αντιμετώπιση drone και απειλών χαμηλού ύψους.

Το συμβόλαιο υπεγράφη με την τουρκική εταιρεία Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) και καλύπτει την παράδοση ολοκληρωμένων συστημάτων TOLGA, σχεδιασμένων να αναχαιτίζουν μη επανδρωμένα αεροχήματα, τακτικά drones, έξυπνα πυρομαχικά και πυραύλους cruise. Σύμφωνα με την εταιρεία, η συμφωνία εντάσσεται σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς ζήτησης για ολοκληρωμένες και αρθρωτές λύσεις αντιαεροπορικής άμυνας με έμφαση στις αποστολές counter-UAS. Η MKE σημειώνει ότι οι διαδοχικές εξαγωγικές επιτυχίες του συστήματος αποτελούν «σημαντική αναφορά» για τις αποδεδειγμένες επιχειρησιακές του επιδόσεις και την ανταγωνιστικότητά του στη διεθνή αγορά.

Η Τουρκία ως ανερχόμενος εξαγωγέας αεράμυνας

Η νέα αυτή συμφωνία με την Αίγυπτο αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πρόσφατες εξαγωγές τουρκικού συστήματος αντιμετώπισης drone και ακολουθεί την πρώτη διεθνή ανάπτυξη του TOLGA, την οποία η MKE επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιήθηκε στο Κατάρ τον περασμένο μήνα. Το TOLGA SHORAD αναπτύχθηκε ως απάντηση στην εκρηκτική αύξηση των χαμηλού κόστους εναέριων απειλών στα σύγχρονα πεδία μάχης, ιδίως των drones αναγνώρισης και κρούσης, τα οποία έχουν αλλάξει δραματικά τον τρόπο διεξαγωγής των επιχειρήσεων. Η εταιρεία τονίζει ότι το σύστημα σχεδιάστηκε με φιλοσοφία «Αποτελεσματικό – Απλό – Οικονομικό», επιτρέποντας ταχεία ανάπτυξη, ευέλικτη ενσωμάτωση και προσαρμογή σε διαφορετικά επιχειρησιακά περιβάλλοντα.

Σε τεχνικό επίπεδο, το TOLGA συνδυάζει στοιχεία διοίκησης και ελέγχου, ραντάρ, ηλεκτροπτικά αισθητήρια, εξοπλισμό ηλεκτρονικών παρεμβολών και πολλαπλά οπλικά συστήματα σε μια ενιαία αρθρωτή αρχιτεκτονική. Το σύστημα εξουδετερώνει εναέριους στόχους με συνδυασμό «μαλακής» (soft-kill) και «σκληρής» (hard-kill) προσέγγισης. Στις επιχειρήσεις soft-kill, εχθρικά drones που εντοπίζονται από τους αισθητήρες μπορούν να παρεμβληθούν ηλεκτρονικά σε αποστάσεις έως και 10 χιλιομέτρων, διαταράσσοντας τα συστήματα καθοδήγησης και επικοινωνίας τους.

Νέα αρχιτεκτονική στην αεράμυνα με σφραγίδα Τουρκία

Για την hard-kill εμπλοκή, το TOLGA χρησιμοποιεί οπλικά συστήματα διαμετρημάτων 12,7 mm, 20 mm και 35 mm, όλα προϊόντα της MKE, τα οποία συνοδεύονται από ειδικά αντιαεροπορικά πυρομαχικά κατά drones. Τα ειδικά αυτά πυρομαχικά έχουν σχεδιαστεί ώστε να δημιουργούν ένα «νέφος θραυσμάτων» γύρω από τον στόχο, αυξάνοντας την πιθανότητα καταστροφής μικρών και ευέλικτων drones που είναι δύσκολο να πληγούν με συμβατικά μέσα. Σύμφωνα με την εταιρεία, τα βλήματα των 35 mm είναι αποτελεσματικά έως τα 3.000 μέτρα, τα 20 mm έως τα 1.000 μέτρα και τα 12,7 mm έως τα 300 μέτρα, καλύπτοντας διαφορετικές ζώνες εμπλοκής.

Το σύστημα μπορεί να επιχειρεί σε χειροκίνητη, ημι-αυτόνομη ή πλήρως αυτόνομη λειτουργία, ανάλογα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις και τη φιλοσοφία χρήσης του κάθε στρατού. Η αρθρωτή του σχεδίαση επιτρέπει την ενσωμάτωσή του σε σταθερές εγκαταστάσεις, κινητές πλατφόρμες, θωρακισμένα ή μη οχήματα, ακόμη και σε ναυτικές πλατφόρμες, προσφέροντας μεγάλη ευελιξία διάταξης. Η MKE υπογραμμίζει ότι αυτή η ευελιξία ήταν καθοριστικός παράγοντας για ξένους πελάτες που αναζητούν πολυεπίπεδη προστασία έναντι drones και χαμηλά ιπτάμενων απειλών, χωρίς να εξαρτώνται αποκλειστικά από δαπανηρούς πυραύλους αναχαίτισης.

Η συμφωνία με την Αίγυπτο ενισχύει τη θέση της Τουρκίας στην αγορά προηγμένων συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας μικρού βεληνεκούς και προσθέτει ένα ακόμη κρίκο στην αλυσίδα των τουρκικών αμυντικών εξαγωγών προς τη Μέση Ανατολή και τον ευρύτερο αραβικό κόσμο. Σε μια περίοδο όπου τα drones έχουν εξελιχθεί σε κρίσιμο εργαλείο τόσο για κρατικούς όσο και για μη κρατικούς δρώντες, η επιλογή του TOLGA από το Κάιρο αναδεικνύει τον ρόλο της Τουρκίας ως παρόχου ολοκληρωμένων λύσεων αντι-drone, με έμφαση στην επιχειρησιακή ευελιξία και το χαμηλότερο κόστος σε σχέση με τα κλασικά αντιαεροπορικά συστήματα πυραύλων.