Τα τελευταία χρόνια, κυβερνήσεις, οργανώσεις και πολίτες κινητοποιήθηκαν για να «σώσουν τις μέλισσες», στήνοντας χιλιάδες μελίσσια σε ταράτσες, κήπους και αγροκτήματα, με την εικόνα της μελισσοκομικής κυψέλης να ταυτίζεται με την οικολογική ευαισθησία. Όμως οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι ο συναγερμός για τις μελιτοφόρες μέλισσες (honeybees) –που πράγματι είχαν πληγεί από το «σύνδρομο κατάρρευσης αποικιών» πριν από περίπου 20 χρόνια– οδήγησε σε μια παρανόηση: οι συγκεκριμένες μέλισσες δεν ήταν ποτέ πραγματικά στα πρόθυρα εξαφάνισης, καθώς πρόκειται για διαχειριζόμενο «ζωικό κεφάλαιο», αντίστοιχο με τα βοοειδή ή τους χοίρους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο αριθμός των αποικιών μελιτοφόρων μελισσών έχει μάλιστα αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, φτάνοντας σε ιστορικό ρεκόρ περίπου 3,8 εκατομμύρια, μια άνοδο 25% σε πέντε χρόνια.

Την ίδια στιγμή, χιλιάδες ιθαγενή είδη μελισσών καταγράφουν δραματική πτώση πληθυσμών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη rusty patched bumblebee (Bombus affinis), που έχει εξαφανιστεί από το 87% της ιστορικής της κατανομής και πλέον επιβιώνει μόνο σε απομονωμένες «τσέπες» στη Βόρεια Αμερική. Άλλο εμβληματικό είδος, η American bumblebee (Bombus pennsylvanicus), έχει μειωθεί κατά 90% μέσα σε δύο δεκαετίες, ακολουθώντας την ίδια πορεία προς την αφάνεια. Ενώ η κοινή γνώμη συγκινείται από την εικόνα των κυψελών στις αυλές, στα εργαστήρια οι ερευνητές ανοίγουν τεχνητές φωλιές mason bees και βρίσκουν μέσα είτε νεκρά κουκούλια από ιούς και μύκητες, είτε εισβολείς όπως η ιαπωνική horn-faced bee, είτε παράσιτα σφηκών που έχουν κυριολεκτικά «φάει» τις ντόπιες μέλισσες.

Οι μέλισσες και ο μύθος της «σωτηρίας»

Οι ειδικοί μιλούν σήμερα για ένα φαινόμενο «beewashing», με την κοινωνία να επικεντρώνεται στις μελιτοφόρες μέλισσες και να αγνοεί τις πραγματικά απειλούμενες ιθαγενείς μέλισσες. Ο επικεφαλής της Xerces Society, Σκοτ Χόφμαν Μπλακ, τονίζει ότι η τοποθέτηση κυψελών «δεν βοηθά τις ντόπιες μέλισσες – ούτε καν τις ίδιες τις μελιτοφόρες», αν δεν συνοδεύεται από επαρκή τροφή και αυστηρά πρωτόκολλα υγείας. Άλλοι εντομολόγοι, όπως ο Τάι Ρόουλστον από το Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, προειδοποιούν πως η ερασιτεχνική μελισσοκομία «απλώς προσθέτει δυσκολίες» στις άγριες μέλισσες, αντί να τις στηρίζει.

Η κριτική δεν στρέφεται συνολικά κατά της μελισσοκομίας: όταν γίνεται επαγγελματικά, με στόχο το μέλι και τα προϊόντα κυψέλης, και παράλληλα με εκτεταμένες φυτεύσεις ιθαγενών ανθοφόρων ειδών, οι κυψέλες έχουν θέση στο αγροτικό τοπίο. Όμως, όπως λέει και ο βρετανός ειδικός Ντέιβ Γκάουλσον, το να δηλώνει κάποιος ότι «ανησυχεί για την εξαφάνιση των πουλιών» και να αποφασίζει να… εκτρέφει κότες, θα έμοιαζε παράλογο· ακριβώς το ίδιο συμβαίνει όταν η απάντηση στην κρίση των άγριων επικονιαστών είναι «θα βάλω μια κυψέλη στην ταράτσα». Ακόμη χειρότερα, οι μελιτοφόρες μέλισσες μπορούν να λειτουργήσουν ως «υγειονομική βόμβα» για τις άγριες, μεταφέροντας ιούς και παθογόνα στο περιβάλλον. Μεγάλες μελέτες δείχνουν ότι τα επίπεδα ιών σε βομβίνους και μονήρεις μέλισσες συσχετίζονται άμεσα με τα επίπεδα των ίδιων ιών σε μελιτοφόρες μέλισσες στην ίδια περιοχή, υποδεικνύοντας σαφή διασπορά ασθενειών από τις κυψέλες προς την άγρια πανίδα.

Πώς οι μέλισσες γίνονται θύματα του ανταγωνισμού

Η ζημιά δεν περιορίζεται στις ασθένειες: οι μελιτοφόρες μέλισσες ανταγωνίζονται τις ιθαγενείς για τροφή, έχοντας σημαντικά πλεονεκτήματα. Διατηρούν αποθέματα γύρης και νέκταρος μέσα στον χειμώνα, ξεκινώντας νωρίτερα την άνοιξη, διαθέτουν «στρατό» συλλεκτών με μεγάλη ακτίνα δράσης και επικοινωνούν μεταξύ τους για την ακριβή θέση των πλουσιότερων ανθοφόρων πηγών – κάτι που οι μονήρεις μέλισσες δεν μπορούν να κάνουν. Μια συχνά αναφερόμενη έρευνα έδειξε ότι σε διάστημα τριών μηνών ένα μελισσοκομείο 40 κυψελών μπορεί να συλλέξει ποσότητα γύρης που θα επαρκούσε για 4 εκατομμύρια άγριες μέλισσες, πρακτικά «σκουπίζοντας» τους διαθέσιμους πόρους.

Παράλληλα, μελέτες σε πόλεις όπως το Μόντρεαλ καταγράφουν ότι η άνθηση της αστικής μελισσοκομίας συνδέθηκε με σημαντική μείωση της βιοποικιλότητας των άγριων μελισσών. Πολλά ιθαγενή είδη είναι εξειδικευμένα, τρεφόμενα με γύρη μόνο από ένα γένος φυτών, και όταν οι πόροι αυτοί «καταληφθούν» από μελιτοφόρες μέλισσες, τα άγρια είδη αναγκάζονται να στραφούν σε λιγότερο κατάλληλα φυτά, με συνέπεια απότομες πτώσεις πληθυσμών. Επιπλέον, οι μελιτοφόρες μέλισσες, ως γενικευμένοι επικονιαστές, τείνουν να ευνοούν μη ιθαγενή είδη φυτών, μειώνοντας την ανθοφόρα ποικιλία και επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τα εξαρτημένα από συγκεκριμένα φυτά ιθαγενή έντομα.

Οι λύσεις που προτείνουν οι επιστήμονες είναι σαφείς: όσοι επιμένουν να διατηρούν κυψέλες οφείλουν να εξασφαλίζουν τουλάχιστον ένα στρέμμα αποκατεστημένου ενδιαιτήματος για κάθε κυψέλη, να εκπαιδεύονται σε τοπικούς συλλόγους μελισσοκόμων και να περιορίζουν την πυκνότητα σε λιγότερες από τρεις έως 3,5 κυψέλες ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, ώστε να μην εξαντλούνται οι πόροι και να μειώνεται ο κίνδυνος νόσων. Την ίδια ώρα, ερευνητικά προγράμματα προσπαθούν να αναπαράγουν σε αιχμαλωσία απειλούμενα είδη όπως η rusty patched bumblebee, με στόχο μελλοντικές επανεισαγωγές σε περιοχές όπου υπήρχαν ιστορικά – υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει προηγηθεί αποκατάσταση κατάλληλου βιότοπου.

Τι μπορούμε να κάνουμε για τις μέλισσες

Το μήνυμα των ειδικών είναι ότι η πραγματική «σωτηρία» των μελισσών ξεκινά από το έδαφος του ίδιου μας του κήπου. Αντί για άψογα κουρεμένο γκαζόν, προτείνουν να αφήσουμε το γρασίδι να μεγαλώσει, να ανεχτούμε «ακαταστασία» με φύλλα, κλαδιά και γυμνές λωρίδες χώματος, ώστε οι μέλισσες που φωλιάζουν στο έδαφος να βρίσκουν φυσικές θέσεις φωλιάς. Η χρήση εντομοκτόνων πρέπει να περιοριστεί δραστικά ή, όπου είναι εφικτό, να σταματήσει εντελώς, ακόμη και μέσω της επιλογής προϊόντων που δεν έχουν παραχθεί με βαριά χημική στήριξη, αναφέρει η Washington Post.

Κομβικής σημασίας είναι και η φύτευση ιθαγενών φυτών, με αλληλουχία ανθοφορίας από την άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο. Για την ανατολική Βόρεια Αμερική, οι ειδικοί προτείνουν δέντρα όπως redbud και αγριοκερασιές για τις αρχές της άνοιξης, είδη όπως beardtongue και false indigo για την ύστερη άνοιξη, bee balm και mountain mint για το καλοκαίρι, και asters, ηλιοτρόπια, goldenrods και ironweed για το τέλος της σεζόν. Οργανώσεις όπως η Xerces Society δημοσιεύουν λίστες με κατάλληλα φυτά ανά πολιτεία, ενώ ντόπιοι παραγωγοί σπόρων διαθέτουν μείγματα αγριολούλουδων που μετατρέπουν τα χωράφια σε «θαλάσσια λιβάδια» χρωμάτων, γεμάτα ντόπιες μέλισσες και πεταλούδες. Σε έναν κόσμο όπου οι καλές προθέσεις συχνά καταλήγουν σε οικολογικά αδιέξοδα, οι επιστήμονες υπενθυμίζουν ότι δεν χρειάζεται να γίνουμε μελισσοκόμοι για να βοηθήσουμε τις μέλισσες· αρκεί να τους επιστρέψουμε χώρο, τροφή και ησυχία.