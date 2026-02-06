Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, τίθεται σε λειτουργία το άνοιγμα του συστήματος υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για τα έτη 2024 και 2025, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα πραγματοποίησης διορθώσεων σε αιτήσεις γεωργών και κτηνοτρόφων, στις οποίες έχουν εντοπιστεί εκκρεμότητες ή ασυμφωνίες, κατόπιν των προβλεπόμενων διοικητικών και διασταυρωτικών ελέγχων.

Το σύστημα της ΕΑΕ 2024 και 2025 θα παραμείνει ανοιχτό από τη Δευτέρα 09/02/2026 έως και την Παρασκευή 27/02/2026.

Το άνοιγμα αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες αιτήσεων κατά περίπτωση και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη σχετική απόφαση και δεν αφορά στο σύνολο των υποβληθεισών αιτήσεων.

Συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα διόρθωσης στοιχείων που αφορούν, μεταξύ άλλων:

το ιδιοκτησιακό καθεστώς αγροτεμαχίων (ΑΤΑΚ, ΚΑΕΚ, στοιχεία Ε9),

φορολογικά παραστατικά οικολογικών σχημάτων και συνδεδεμένων ενισχύσεων, κατόπιν ελέγχων με τα τηρούμενα δεδομένα της ΑΑΔΕ,

στοιχεία κτηνοτροφικής δραστηριότητας, όπως μετακινήσεις σταβλικών εγκαταστάσεων, στοιχεία γάλακτος και σφαγών,

αγροτεμάχια με ευρήματα από ελέγχους τεχνικών παρακολούθησης γης (monitoring),

τραπεζικά στοιχεία δικαιούχων (IBAN) και

λοιπές ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από τη σχετική απόφαση.

Επισημαίνεται ότι:

Η παραπάνω διαδικασία δεν αφορά τους γεωργούς και κτηνοτρόφους που δεν εμφανίζουν ευρήματα ή εκκρεμότητες στις αιτήσεις τους και, συνεπώς, αυτοί δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια. Οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι που εμφανίζουν ευρήματα λαθών ή εκκρεμότητες στις αιτήσεις τους, που επιτρέπεται να διορθωθούν ή να συμπληρωθούν, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, είναι αναγκαίο να προβούν στις σχετικές ενέργειες μέχρι και τις 27/2/2026.

Η μη πραγματοποίηση διορθώσεων, στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται, δύναται να επηρεάσει την καταβολή ή το ύψος των ενισχύσεων.

Οι προβλεπόμενες διορθώσεις πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που εφαρμόζεται για την υποβολή των αιτήσεων.

Επιπλέον, το Σύστημα Καταχωρήσεων Παραδόσεων Συνδεδεμένων Καθεστώτων θα παραμείνει ανοιχτό, προκειμένου οι μεταποιητές να προβούν σε διορθώσεις ή καταχωρήσεις παραδόσεων:

Για το έτος 2024: από τη Δευτέρα 09/02/2026 έως και τη Δευτέρα 16/02/2026.

Για το έτος 2025: από τη Δευτέρα 23/02/2026 έως και τη Δευτέρα 09/03/2026.

Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, η ΑΑΔΕ έχει καταρτίσει οδηγό συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων (FAQ), στον οποίο παρουσιάζονται συνοπτικά οι βασικές περιπτώσεις, οι δυνατότητες διόρθωσης και οι περιπτώσεις στις οποίες δεν απαιτείται καμία ενέργεια, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.