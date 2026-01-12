Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το βιβλίο του «Ιθάκη» στη Θεσσαλονίκη.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον Κινηματογράφο Ολύμπιον στις 12 το μεσημέρι, ενώ για το βιβλίο θα μιλήσουν:

Οι Αντώνης Σαουλίδης (Νομικός), Κωνσταντίνα Σπυροπούλου (Γεωπόνος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στο Κτήμα Σπυρόπουλος, Πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου), Άρης Στυλιανού (Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, Α.Π.Θ.), Διονύσης Τεμπονέρας (Δικηγόρος) και Κώστας Τούμπουρος (Πολιτικός μηχανικός – Επιχειρηματίας).

Την παρουσίαση επιμελείται η ηθοποιός Φαίη Κοκκινοπούλου, ενώ θα μιλήσει και ο Αλέξης Τσίπρας.