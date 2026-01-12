Τα σενάρια για χιόνια στην Αττική προκάλεσαν «πόλεμο» μετεωρολόγων τις προηγούμενες μέρες, με τον Γιώργο Τσατραφύλλια να σχολιάζει ειρωνικά την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη.

«Όπως αναμενόταν η φωτοβολίδα εξελίσσεται σε στρακαστρούκα…», έγραψε ο μετεωρολόγος, που παρουσιάζει και τον καιρό στον Alpha.

Υπενθυμίζεται, ότι πριν από δύο μέρες, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης που παρουσιάζει τον καιρό στο OPEN, είχε γράψει μεταξύ άλλων σε ανάρτηση για τον καιρό:

«Σε εξέλιξη βρίσκεται το νέο κύμα κακοκαιρίας που όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες αναλύσεις μας θα ολοκληρώσει τη δράση του σαν μια πολική φωτοβολίδα μέσα στην Τρίτη οπότε και οι πολικές αέριες μάζες θα αρχίσουν να απομακρύνονται από τη χώρα μας».