Τη δική του εκδοχή έδωσε ο 16χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του 17χρονου στις Σέρρες, αναφέροντας ότι χτύπησε μεν άγρια τον ανήλικο, αλλά όχι σε βαθμό που θα μπορούσε να τον σκοτώσει.

«Τον ρώτησα τι είπε στην κοπέλα μου… Μου φάνηκε ότι αγρίεψε και του έριξα μια γροθιά στο πρόσωπο. Δύο-τρεις γροθιές και μια γονατιά στο κεφάλι. Τον κατέβασα μισό μέτρο και τον χτύπησα με γονατιά ανάμεσα στα φρύδια. Έπεσε κάτω και σταμάτησα να τον χτυπάω», είπε στο Live News.

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι δεν πιστεύει πως ευθύνεται για τη δολοφονία του 17χρονου, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να τον χτύπησε κάποιο όχημα.

«Μπορεί να τον χτύπησε αυτοκίνητο ή κάποιος άλλος. Δεν πιστεύω ότι τον σκότωσα. Έχω να σας πω με το χέρι στην καρδιά, ότι εγώ δεν τον σκότωσα».