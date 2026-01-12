Σήμερα, ο καταναλωτής είναι πιο ενημερωμένος από ποτέ, αναζητώντας τον βέλτιστο συνδυασμό ποιότητας, τιμής και σωστής χρονικής στιγμής για τις αγορές του. Στο σύγχρονο περιβάλλον, η έννοια της «ευκαιρίας» αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο όταν συνοδεύεται από αξιοπιστία και ευελιξία. Τα Public, αφουγκραζόμενα την ανάγκη για ουσιαστικό όφελος, υποδέχονται τη νέα χρονιά με την καμπάνια «Σοφές Εκπτώσεις», θέτοντας την εμπειρία και τη γνώση του καταναλωτή στο επίκεντρο των χειμερινών προσφορών.

Με περισσότερες κατηγορίες προϊόντων τεχνολογίας, οικιακών συσκευών και ψυχαγωγίας και χιλιάδες διαθέσιμους κωδικούς στα καταστήματα Public, “Public + home” και στο public.gr, τα Public προσφέρουν λύσεις που συνδυάζουν ποιότητα, αξία και ευελιξία. Όλοι μπορούν να βρουν αυτό που χρειάζονται στις χειμερινές εκπτώσεις των Public, με εγγύηση χαμηλότερης τιμής, μοναδικές προσφορές και ευέλικτες υπηρεσίες πληρωμής.

Ειδικότερα, οι φίλοι του βιβλίου μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε χιλιάδες τίτλους, από best sellers μέχρι διαχρονικά αγαπημένα σε μοναδικές τιμές. Έτσι, κάθε αναγνώστης έχει την ευκαιρία να ανανεώσει τη συλλογή του ή να χαρίσει ένα πολύτιμο δώρο που εμπνέει φαντασία και σκέψη.

Παράλληλα, όσοι αναζητούν τεχνολογικές λύσεις, βρίσκουν στα Public μια πλούσια γκάμα από κορυφαίους υπολογιστές και laptops, smartphones, tablets και τηλεοράσεις αλλά και “έξυπνες” συσκευές για το σπίτι που διευκολύνουν την καθημερινότητα κάθε οικογένειας.

Τα Public δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της αγοραστικής εμπειρίας, επενδύοντας διαρκώς σε καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουν άνεση και ευελιξία. Η «σοφή» αγορά ολοκληρώνεται όταν ο πελάτης έχει τον πλήρη έλεγχο του τρόπου πληρωμής και παραλαβής. Οι πελάτες μπορούν να επωφεληθούν από άτοκες δόσεις χωρίς κάρτα ή να επιλέξουν το πρόγραμμα Public Now Pay Later μέσω Klarna με έως 3 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Ταυτόχρονα, η υπηρεσία Locker Pickup 24/7 επιτρέπει την παραλαβή παραγγελιών σε περισσότερα από 2.400 BOX NOW σημεία σε όλη την Ελλάδα, διασφαλίζοντας απόλυτη ευελιξία και εξυπηρέτηση.

Επιπλέον, σε επιλεγμένα καταστήματα Public και “Public + home” με σημείο iRepair, κάθε αγορά smartphone συνοδεύεται από δωρεάν τοποθέτηση tempered glass. Η υπηρεσία προσφέρεται επιτόπου από την εξειδικευμένη ομάδα των iRepair experts, διασφαλίζοντας άμεση και αξιόπιστη προστασία της συσκευής από την πρώτη κιόλας στιγμή.

Οι Χειμερινές Εκπτώσεις ξεκίνησαν σε όλα τα καταστήματα Public, στα μεγάλα “Public + home” και στο public.gr, και οι μοναδικές προσφορές μετατρέπουν τη φετινή χρονιά στην πιο «σοφή» χρονιά για αγορές!