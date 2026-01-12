Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Πέδρο Σάντσεθ στη Μαδρίτη, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι οι οικονομίες του ευρωπαϊκού Νότου έχουν ξεπεράσει οικονομικά προβλήματα που είχαν στο παρελθόν.

«Θέλω να υπερθεματίσω αυτό που είπε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας για τις οικονομίες των χωρών του Νότου. Πριν μια δεκαετία εμφανίζονταν ως ο ασθενής της Ευρώπης αλλά αυτή η εποχή έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί. Δανείζονται χαμηλότερα από άλλες πιο ισχυρές χώρες και το λέω αυτό γιατί με την Ισπανία μοιραζόμαστε την επιθυμία για έναν πιο φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Η Ελλάδα είχε βρεθεί στην πρώτη γραμμή για ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για να κάνουμε πράξη τη στρατηγική αυτονομία και αυτή η συζήτηση στην Ευρώπη δεν έχει κλείσει. Στο νέο περιβάλλον η Ευρώπη δεν πρέπει να είναι γεωπολιτικά αφελής και μαζί με την Ισπανία μπορούμε να παίξουμε ένα ρόλο που θα είναι πιο κρίσιμος από ποτέ», είπε ο πρωθυπουργός στις κοινές δηλώσεις με τον Ισπανό ομόλογό του.

«Μιλήσαμε για την Ουκρανία, παραμένουμε όλοι προσηλωμένοι στην ειρήνη, μιλήσαμε για τη Μέση Ανατολή, θεωρούμε τον αφοπλισμό της Χαμάς προϋπόθεση για ανοικοδόμηση της Γάζας, η Ελλάδα όπως και η Ισπανία είναι έτοιμη να δώσει το παρών για την επόμενη μέρα», είπε επίσης.

«Η διεθνής κοινότητα οφείλει να κινηθεί με ρεαλισμό για την Βενεζουέλα, η Ελλάδα θα συνεχίσει να εργάζεται με τους συμμάχους της. Μιλήσαμε για την ενδυνάμωση της οικονομικής συνεργασίας, Ελλάδας και Ισπανίας, μετά από μια περίοδο κρίσεων. Υπάρχουν πολλά περιθώρια για την ενίσχυση του διμερούς μας εμπορίου. Υπάρχουν ευκαιρίες για νέες δράσεις».

Ερωτηθείς ο πρωθυπουργός για τη Γροιλανδία και πόσο έτοιμη είναι η Ευρώπη να υπερασπιστεί ευρωπαϊκό έδαφος απάντησε:

«Το μέλλον της Γροιλανδίας αφορά αποκλειστικά τη Γροιλανδία και τη Δανία και η Ευρώπη θα πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή της υπεράσπισης των κρατών μελών της

»Λύσεις αμοιβαία συμφέρουσες που μπορεί να εμπλέξουν την ΕΕ τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ όσον αφορά στα ζητήματα ασφάλειας χωρίς να παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο

»Θέλω να πιστεύω ότι θα πρυτανεύσει η λογική και δεν θα θέσουν σε κίνδυνο την αρχιτεκτονική ασφάλειας».