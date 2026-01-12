Η κυβέρνηση της Βενεζουέλα ανακοίνωσε ότι «τις τελευταίες ώρες» αφέθηκαν ελεύθεροι 116 κρατούμενοι, όπως αναφέρεται σε επίσημη ενημέρωση του υπουργείου Σωφρονιστικών Υπηρεσιών. Ωστόσο, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων αμφισβητούν τον αριθμό, κάνοντας λόγο για αισθητά λιγότερες αποφυλακίσεις.

Η κυβερνητική τοποθέτηση ακολούθησε τριήμερο κατά το οποίο υπήρχαν καταγγελίες για καθυστερήσεις στη διαδικασία απελευθερώσεων. Ειδικότερα, η οργάνωση Foro Penal είχε επισημάνει νωρίτερα σήμερα ότι ο συνολικός αριθμός των αποφυλακισθέντων έφθανε μόλις τους 41, ανάμεσά τους και 24 άτομα που αποχώρησαν από τις φυλακές κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται μία εβδομάδα μετά την έντονη πολιτική αναστάτωση στο Καράκας, η οποία προκλήθηκε έπειτα από τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την προσαγωγή του σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης, όπου αντιμετωπίζει κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με το υπουργείο Σωφρονιστικών Υπηρεσιών, όσοι αφέθηκαν ελεύθεροι «είχαν στερηθεί την ελευθερία τους για ενέργειες που είχαν σχέση με τη διατάραξη της συνταγματικής τάξης και την υπονόμευση της σταθερότητας του έθνους».

Την ίδια ώρα, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διεθνείς φορείς αλλά και στελέχη της αντιπολίτευσης επαναλαμβάνουν εδώ και χρόνια το αίτημα για την απελευθέρωση εκατοντάδων πολιτικών κρατουμένων στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Μεταξύ εκείνων που έχουν απευθύνει δημόσιες εκκλήσεις βρίσκεται και η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, τιμημένη με Νόμπελ Ειρήνης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία αναμένεται να συναντηθεί εντός της εβδομάδας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Στους κρατουμένους για τους οποίους έχει ζητήσει την απελευθέρωση περιλαμβάνονται και στενοί συνεργάτες της.

Η Ματσάδο βρέθηκε σήμερα στο Βατικανό, όπου είχε συνάντηση με τον πάπα Λέοντα.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας, Χόρχε Ροδρίγκες, είχε δηλώσει πως επρόκειτο να αποφυλακιστεί σημαντικός αριθμός κρατουμένων, τόσο αλλοδαπών όσο και Βενεζουελάνων. Ο ίδιος είναι αδελφός της προσωρινής προέδρου Ντέλσι Ροντρίγκες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Foro Penal, τουλάχιστον 800 άτομα βρίσκονταν στις φυλακές ως πολιτικοί κρατούμενοι στις αρχές του έτους στη Βενεζουέλα, ισχυρισμό τον οποίο η κυβέρνηση εξακολουθεί να απορρίπτει, επιμένοντας ότι δεν υφίστανται κρατήσεις για πολιτικούς λόγους.