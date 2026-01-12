Σκηνές ντροπής εκτυλίχθηκαν το περασμένο Σάββατο σε αγώνα νεαρών ποδοσφαιριστών ανάμεσα στη Γκουεχάρ Σιέρα και την Αρένας ντε Αρμίγια, για την τέταρτη κατηγορία της Ανδαλουσίας. Το παιχνίδι διεκόπη οριστικά πριν από το ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να προηγούνται στο σκορ, έπειτα από γενικευμένη σύρραξη που μετέτρεψε το γήπεδο σε πεδίο μάχης.

Όλα ξεκίνησαν από έντονη λογομαχία μεταξύ παικτών, η οποία γρήγορα ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Ποδοσφαιριστής της Αρένας κατέρρευσε στο χορτάρι, δεχόμενος αλλεπάλληλες κλωτσιές και γροθιά από τον αρχηγό της Γκουεχάρ Σιέρα την ώρα που προσπαθούσε να σηκωθεί. Η κατάσταση εκτονώθηκε προσωρινά μόνο όταν συμπαίκτες του επιτιθέμενου τον απομάκρυναν με τη βία.

Η ένταση συνεχίστηκε εκτός αγωνιστικού χώρου, όταν μητέρα του τραυματισμένου παίκτη εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο για να υπερασπιστεί το παιδί της, προκαλώντας νέα έκρηξη. Ακολούθησαν φωνές, σπρωξίματα και πανικός, με φιλάθλους να μπαίνουν στο γήπεδο και τους ψυχραιμότερους να προσπαθούν να αποτρέψουν τα χειρότερα.

Ο τραυματίας διακομίσθηκε σε ιατρικό κέντρο με κακώσεις σε πλάτη, αυχένα και κεφάλι, ενώ η παρουσία της Πολιτοφυλακής δεν στάθηκε αρκετή για να εγγυηθεί την ασφάλεια. Ο διαιτητής, σε συνεννόηση με τις ομάδες, διέκοψε οριστικά τον αγώνα. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Ανδαλουσιανής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, με βαριές τιμωρίες να θεωρούνται δεδομένες.