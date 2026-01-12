Η λεγόμενη «ροζ κοκαΐνη» ή «τούσι», ένα ισχυρό μείγμα κεταμίνης και σκόνης MDMA, διακινείται ανοιχτά σε αυτό που έχει χαρακτηριστεί ως «το μεγαλύτερο υπαίθριο πορνείο στον κόσμο», ενώ πάνω από την πόλη πλανάται ακόμη βαριά η σκιά του διαβόητου βαρόνου των ναρκωτικών, Πάμπλο Εσκομπάρ.

Για έναν ξένο επισκέπτη που περιηγείται στο φωταγωγημένο, γεμάτο νέον πινακίδες κέντρο της συνοικίας Ελ Πομπλάδο, είναι πρακτικά αδύνατο να αποφύγει τους νεαρούς μικροδιακινητές που τον πλησιάζουν ψιθυρίζοντας: «Hey mister, τι θέλεις; Κοκαΐνη; Τα έχω όλα».

Αυτό είναι το σύγχρονο Μεντεγίν, μια πόλη που υπήρξε το ορμητήριο του αδίστακτου καρτέλ του Εσκομπάρ και η οποία ακόμη παλεύει να αποτινάξει τη σκοτεινή εικόνα και το αιματοβαμμένο παρελθόν της. Σήμερα προσελκύει τους λεγόμενους «τουρίστες του κινδύνου», ανθρώπους που έλκονται από μια διεστραμμένη εκδοχή «ναρκο-Ντίσνεϊλαντ».

Δέκα χρόνια μετά την επιτυχία της τηλεοπτικής σειράς Narcos του Netflix, που δραματοποίησε την αδίστακτη κυριαρχία του Εσκομπάρ, ο δήμαρχος του Μεντεγίν, Φεντερίκο Γκουτιέρες, δίνει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Sun, μια άνιση μάχη κατά του λεγόμενου ναρκοτουρισμού. Ο ξεναγός της εφημερίδας, ο οποίος ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, εξηγεί ωμά: «Οι τουρίστες έρχονται εδώ για φθηνές πόρνες και φθηνά ναρκωτικά. Είναι τόσο απλό».

Όπως αναφέρει, η κοκαΐνη και η πορνεία είναι τόσο διαδεδομένες στο Μεντεγίν, που δεν χρειάζεται καν να τις αναζητήσει κανείς, καθώς «έρχονται μόνες τους». «Μπορείς να διασκεδάζεις όλη νύχτα με ένα μικρό ποσό του κόστους που θα πλήρωνες στην πατρίδα σου. Ένα γραμμάριο καθαρής κοκαΐνης κοστίζει 50.000 πέσος, αλλά μπορείς να βρεις χαμηλότερης ποιότητας σακουλάκι ακόμη και με 5.000 πέσος, αν ξέρεις πού να ψάξεις. Η ροζ κοκαΐνη είναι επίσης πολύ δημοφιλής. Οι περισσότεροι επισκέπτες είναι από τις ΗΠΑ, αλλά έχουμε και αρκετούς Βρετανούς. Η σύνδεση με τον Εσκομπάρ έβαλε το Μεντεγίν στον χάρτη για όλους τους λάθος λόγους».

Πίσω όμως από αυτή την εικόνα κρύβεται μια ακόμη πιο σκοτεινή πραγματικότητα, που μπορεί να αποβεί μοιραία για τους ξένους επισκέπτες που δεν κρατούν «καθαρή τη μύτη τους». Ντοκιμαντέρ του Channel 4 υποστήριξε ότι μετά τον θάνατο του Εσκομπάρ το 1993, όταν σκοτώθηκε από τις κολομβιανές ειδικές δυνάμεις με τη στήριξη της DEA, τα εγκληματικά δίκτυα επεκτάθηκαν και στο trafficking γυναικών.

Το αποτέλεσμα είναι ότι το Μεντεγίν έχει μετατραπεί στο «μεγαλύτερο υπαίθριο πορνείο στον κόσμο», σύμφωνα με τον ανταποκριτή του καναλιού στη Λατινική Αμερική, Γκιγιέρμο Γκάλδος. Όπως αναφέρει, η πλειονότητα των ξένων επισκεπτών είναι άνδρες, ενώ νεαρές γυναίκες, ακόμη και ανήλικες, αποτελούν χρυσωρυχείο για τις συμμορίες, που αποκομίζουν εκατομμύρια από την εκμετάλλευσή τους.

Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία που παραθέτει ο ίδιος, σύμφωνα με τα οποία 80 αλλοδαποί σκοτώθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια, πολλοί εκ των οποίων είχαν ναρκωθεί και ληστευθεί έπειτα από ραντεβού με γυναίκες. Αρκετοί θάνατοι αποδίδονται στη χρήση σκοπολαμίνης, γνωστής ως «Ανάσα του Διαβόλου», μιας ουσίας που προέρχεται από το δέντρο Μπορατσέρο και αφήνει τα θύματα σε κατάσταση «ζόμπι», ανίκανα να αντιδράσουν.

Η ουσία, η οποία είχε χρησιμοποιηθεί ακόμη και ως ορός αλήθειας από τη CIA, εμφανίζεται και στη σειρά The Night Manager, όπου ο χαρακτήρας του Τομ Χίντλστον δηλητηριάζεται από Κολομβιανό έμπορο όπλων. Στην πραγματικότητα είναι άοσμη και ακόμη και δόση 10 mg μπορεί να προκαλέσει παράλυση ή θάνατο.

Στο Μεντεγίν έχουν καταγραφεί πολλά περιστατικά Αμερικανών τουριστών που ληστεύτηκαν έπειτα από γνωριμίες μέσω εφαρμογών όπως το Tinder, όταν οι δράστες έριξαν το φάρμακο στο ποτό τους ή το έκρυψαν σε τσίχλα. Ένα από τα θύματα ενδέχεται να ήταν και ο 38χρονος Ιταλός τουρίστας Αλεσάντρο Κοάτι, το σώμα του οποίου διαμελίστηκε και βρέθηκε σε βαλίτσες στη Σάντα Μάρτα.

Ο δήμαρχος Φεντερίκο Γκουτιέρες δηλώνει ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να περιορίσει το φαινόμενο, αναγνωρίζοντας ωστόσο τα σοβαρά προβλήματα που παραμένουν, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου «ο κόσμος πηγαίνει αναζητώντας πράγματα που δεν θα έπρεπε».

Παρά τις προσπάθειες αυτές, η εικόνα στους δρόμους του Ελ Πομπλάδο παραμένει ίδια, με δεκάδες γυναίκες και τρανς εκδιδόμενες να προσφέρουν σεξ ακόμη και με 40.000 πέσος. Την ίδια στιγμή, ένα ακόμη αγκάθι για τις αρχές αποτελεί η συνέχιση της λειτουργίας του μουσείου του Ρομπέρτο Εσκομπάρ, αδελφού του Πάμπλο, το οποίο εξωραΐζει τη δράση του ως σύγχρονου Ρομπέν των Δασών, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες να κλείσει.

Παρότι οι αρχές πέτυχαν πρόσφατα προσωρινό λουκέτο και πρόστιμο λόγω έλλειψης άδειας, λίγες εβδομάδες αργότερα ο 78χρονος Ρομπέρτο επέστρεψε αμετανόητος, δηλώνοντας πως «κανείς δεν μπορεί να σβήσει την ιστορία». Το μουσείο δέχεται έως και 30 επισκέπτες την ημέρα, κυρίως θαυμαστές της σειράς Narcos, οι οποίοι αναζητούν «την αλήθεια», όπως τους λένε οι ξεναγοί.

Παρά τις κατηγορίες ότι πρόκειται για εξιδανίκευση, ο Ρομπέρτο Εσκομπάρ συνεχίζει να ποζάρει για φωτογραφίες, να πουλά αναμνηστικά και να σφραγίζει τετράδια με το δακτυλικό του αποτύπωμα, με τον ίδιο τρόπο που επικύρωνε έγγραφα όταν διαχειριζόταν τα οικονομικά του καρτέλ. Μια εικόνα που αφήνει την αίσθηση ότι, ακόμη και αν οι σελίδες γυρίσουν, το αποτύπωμα της εποχής Εσκομπάρ δύσκολα θα σβήσει από το Μεντεγίν.