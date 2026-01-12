Με δάκρυα στα μάτια μίλησε η μητέρα του 17χρονου που δολοφονήθηκε στις Σέρρες, καθώς για την υπόθεση έχει συλληφθεί ένας 16χρονος που κατηγορείται ότι τον χτύπησε θανάσιμα.

«Ο γιος μου ήταν δύο μέτρα. Αδύνατος, όμορφος και έξυπνος. Βγήκε να κάνει μια βόλτα και δεν ήρθε ποτέ», είπε στο Live News.

«Τον είδα μόνο στο πρόσωπο. Ήταν η χαρά μου. Ήμουν πάντα πίσω του, πλάι του και μπροστά του. Ο Άγγελος έφυγε σαν άγγελος. Ήταν δώρο Θεού», δήλωσε με τρεμάμενη φωνή.

Στη συνέχεια ξέσπασε για τον κατηγορούμενο, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να αποκαλείται «παιδί», παρότι ανήλικος.

«Τι να πω; Παιδί μου μαζί με το τοστ πάρε και μια σιδερογροθιά μαζί σου; Πώς να τον μεγαλώσω; Να τον μαθαίνω να χτυπάει; Εγώ τον συμβούλευα να βοηθάει τον αδύναμο και να φεύγει από το κακό. Τον έκανα άντρα σωστό και το παιδί μου είναι νεκρό», είπε η μητέρα στην εκπομπή του Mega, προσθέτοντας:

«Ο γιος μου ήταν αντιμέτωπος με την ανεπάρκεια της Πολιτείας. Το παιδί είναι δολοφόνος. Τον δολοφόνο λέμε παιδί;».

«Αυτός ο δολοφόνος κυκλοφορούσε ελεύθερος»

Η αδερφή του 17χρονου σε δηλώσεις που είχε κάνει στο Live News είχε πει: «θέλω απλώς να πω την αλήθεια μου γιατί πονάμε, δεν μπορεί κανείς να μας καταλάβει πόσο πονάμε. Θέλω σίγουρα να μάθω τι επακριβώς έχει γίνει, την απόλυτη αλήθεια, για το τι έγινε, τι συνέβη στον αδερφό μου.

»Να παρακαλέσω οποιονδήποτε άνθρωπο δημόσια, χωρίς να φοβάται, αν ξέρει το οτιδήποτε, την παραμικρή λεπτομέρεια, να μιλήσει γιατί ακούμε καθημερινά πολλά πράγματα και κοντεύουμε να τρελαθούμε.

»Θέλω να σταθώ και στο ότι κανείς δεν τον προστάτευσε τον αδερφό μου, κανείς. Δηλαδή αυτός ο δολοφόνος κυκλοφορούσε ελεύθερος και ο αδελφούλης μου ο μικρός, μόλις 17, δεν προστατεύτηκε από κανέναν. Το κράτος οφείλει να προστατεύει τον κάθε άνθρωπο και τον αδερφό μου και δεν τον προστάτεψε κανείς, έφυγε αβοήθητος. Γιατί αυτός ο δολοφόνος κυκλοφορούσε ελεύθερος, ο επικίνδυνος δολοφόνος».