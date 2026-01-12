Νέα στοιχεία σχετικά με τον φονικό ξυλοδαρμό του 17χρονου στις Σέρρες έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, είπε πως τα χτυπήματα στον 17χρονο ήταν τόσο άσχημα, που ενδεχομένως να μην έγιναν μόνο με τα χέρια.

«Ο 17χρονος ήταν μαζί με τρεις φίλους του. Η εικόνα του ήταν πολύ άσχημη, γι’ αυτούς που τον είδαν το λέω. Είχε σπασμένη μύτη, κόψιμο στα χείλι και σπασμένα δόντια. Αυτό σημαίνει πως δεν τον χτύπησαν με τα χέρια. Θα μπορούσαν να έχουν ένα αντικείμενο, όπως σιδερογροθιά. Είχε αμυχές στα χέρια του. Τα στοιχεία από τις κάμερες έδειξαν πως το παιδί πάει στο πρακτορείο, γυρνάει με τους φίλους του, τον αφήνουν απέξω, μπαίνει στον προαύλιο χώρο μόνο του. Δεν μπαίνει κανένας άλλος πέρα από κάποιους delivery. Σιδερογροθιά δεν βρέθηκε», ανέφερε ο Γιώργος Καλλιακμάνης, μιλώντας στο Mega.

Έκκληση της αδερφής του 17χρονου «να σπάσει η σιωπή»

Από την πλευρά της αδελφή του 17χρονου έκανε δημόσια έκκληση, να μιλήσουν όσοι γνωρίζουν τι έχει συμβεί.

«Θέλω απλά να πω την αλήθεια μου γιατί πονάμε, δεν μπορεί κανείς να μας καταλάβει πόσο πονάμε. Θέλω σίγουρα να μάθω τι επακριβώς έχει γίνει, την απόλυτη αλήθεια, για το τι έγινε, τι συνέβη στον αδερφό μου. Να παρακαλέσω οποιονδήποτε άνθρωπο δημόσια, χωρίς να φοβάται, αν ξέρει το οτιδήποτε, την παραμικρή λεπτομέρεια, να μιλήσει γιατί ακούμε καθημερινά πολλά πράγματα και κοντεύουμε να τρελαθούμε. Και θέλω να σταθώ και στο ότι κανείς δεν τον προστάτευσε τον αδερφό μου, κανείς. Δηλαδή αυτός ο δολοφόνος κυκλοφορούσε ελεύθερος και ο αδερφούλης μου ο μικρός, μόλις 17 δεν προστατεύτηκε από κανέναν. Το κράτος οφείλει να προστατεύει τον κάθε άνθρωπο και τον αδερφό μου και δεν τον προστάτεψε κανείς, έφυγε αβοήθητος. Γιατί αυτός ο δολοφόνος κυκλοφορούσε ελεύθερος, ο επικίνδυνος δολοφόνος», είπε η αδελφή του θύματος.

«Η οικογένεια πιστεύει ότι υπήρξε και δεύτερος ξυλοδαρμός»

Οι δύο φίλοι του 17χρονου, οι οποίοι τον συνόδευσαν και ήταν αυτόπτες μάρτυρες, ανέφεραν ότι το θύμα τους μιλούσε κανονικά και τους έλεγε απλώς ότι ήθελε να επιστρέψει στο σπίτι του για να κάνει ένα μπάνιο. Τα παιδιά βρίσκονταν λίγα μέτρα πιο μακριά από το αρχικό περιστατικό και είχαν δει τι συνέβη.

Στην ερώτηση γιατί κανείς δεν παρενέβη για να τους χωρίσει όταν χτυπιόντουσαν, ο δικηγόρος απάντησε ότι μεταξύ ανηλίκων συχνά λειτουργεί ένας άτυπος «κώδικας τιμής», σύμφωνα με τον οποίο δεν επεμβαίνει κανείς σε καβγά, ώστε να μη θεωρηθεί ότι παίρνει το μέρος κάποιου.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρουν οι φίλοι του 17χρονου, τα τραύματα που διαπιστώθηκαν -ρήξη σπλήνας, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη αορτής- δεν συνάδουν με τα χτυπήματα που φέρονται να έγιναν στο πρώτο περιστατικό. Για τον λόγο αυτό, η οικογένεια πιστεύει ότι υπήρξε και δεύτερος ξυλοδαρμός, σε διαφορετικό σημείο. Όπως ανέφερε ο δικηγόρος, το παιδί εντοπίστηκε σε ακάλυπτο χώρο οικοπέδου, σε εξωτερικό σημείο με πρόσβαση από πίσω δρόμους.

«Ζητάμε να συνεχιστεί η έρευνα και να εξεταστούν όλες οι πιθανότητες», τόνισε, σημειώνοντας ότι η ανακρίτρια χειρίζεται την υπόθεση με ιδιαίτερη επιμέλεια.