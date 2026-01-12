Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, για την υπόθεση του θανάσιμου ξυλοδαρμού του 17χρονου από 16χρονο, στις Σέρρες.

Η εισαγγελική έρευνα συνδέεται με τις αναφορές που είχε κάνει «Το Χαμόγελο του Παιδιού», κατόπιν σχετικών καταγγελιών, για τις συνθήκες διαβίωσης του 16χρονου κατηγορούμενου.

Όπως έγινε γνωστό, ο κ. Νικολόπουλος ζήτησε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών να παραγγείλει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, έτσι ώστε να διακριβωθούν ενδεχόμενες παραλείψεις των αρμόδιων φορέων που επιλήφθηκαν των αναφορών που έκανε «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Κατά πληροφορίες, στο πλαίσιο της έρευνας θα εξεταστεί αν στοιχειοθετείται το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

Υπενθυμίζεται ότι ο 16χρονος απολογήθηκε την περασμένη Παρασκευή ενώπιον της ανακρίτριας Σερρών για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων.

Η ανακοίνωση από «το Χαμόγελο του Παιδιού»

Σε ανακοίνωσή του «το Χαμόγελο του Παιδιού» εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του 17χρονου και ανέφερε μεταξύ άλλων ότι είχε ενημερώσει τις αρμόδιες Αρχές για τον 16χρονο και τον αδερφό του εδώ και τρία χρόνια.

«Από τις 23 Σεπτεμβρίου 2022, η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 έλαβε αναφορά για δύο παιδιά βάσει της οποίας ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, ουσιαστικά μόνα, καθώς ο πατέρας εξέτιε ποινή φυλάκισης και η μητέρα ήταν χρήστης ουσιών. Τα παιδιά χρειάζονταν άμεσα βοήθεια. Αμεσα και κατόπιν αξιολόγησης, η αναφορά απεστάλη από την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, με την ένδειξη “ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ” στις αρμόδιες αρχές, προς περαιτέρω διερεύνηση. Το μικρότερο παιδί της οικογένειας είναι αυτό που σήμερα έχει συλληφθεί και κατηγορείται για τη δολοφονία του 17χρονου», επισημαίνεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση, κάνοντας λόγο για μία τραγωδία που ενδεχομένως να μπορούσε να αποφευχθεί αν υπήρχε κατάλληλη υποστήριξη.

«Δεν τον χτύπησαν μόνο με τα χέρια»

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, είπε χθες, πως τα χτυπήματα στον 17χρονο ήταν τόσο άσχημα, που ενδεχομένως να μην έγιναν μόνο με τα χέρια.

«Ο 17χρονος ήταν μαζί με τρεις φίλους του. Η εικόνα του ήταν πολύ άσχημη, γι’ αυτούς που τον είδαν το λέω. Είχε σπασμένη μύτη, κόψιμο στα χείλι και σπασμένα δόντια. Αυτό σημαίνει πως δεν τον χτύπησαν με τα χέρια. Θα μπορούσαν να έχουν ένα αντικείμενο, όπως σιδερογροθιά. Είχε αμυχές στα χέρια του. Τα στοιχεία από τις κάμερες έδειξαν πως το παιδί πάει στο πρακτορείο, γυρνάει με τους φίλους του, τον αφήνουν απέξω, μπαίνει στον προαύλιο χώρο μόνο του. Δεν μπαίνει κανένας άλλος πέρα από κάποιους delivery. Σιδερογροθιά δεν βρέθηκε», ανέφερε ο Γιώργος Καλλιακμάνης, μιλώντας στο Mega.

Έκκληση της αδερφής του 17χρονου «να σπάσει η σιωπή»

Από την πλευρά της αδελφή του 17χρονου έκανε δημόσια έκκληση, να μιλήσουν όσοι γνωρίζουν τι έχει συμβεί.

«Θέλω απλά να πω την αλήθεια μου γιατί πονάμε, δεν μπορεί κανείς να μας καταλάβει πόσο πονάμε. Θέλω σίγουρα να μάθω τι επακριβώς έχει γίνει, την απόλυτη αλήθεια, για το τι έγινε, τι συνέβη στον αδερφό μου. Να παρακαλέσω οποιονδήποτε άνθρωπο δημόσια, χωρίς να φοβάται, αν ξέρει το οτιδήποτε, την παραμικρή λεπτομέρεια, να μιλήσει γιατί ακούμε καθημερινά πολλά πράγματα και κοντεύουμε να τρελαθούμε. Και θέλω να σταθώ και στο ότι κανείς δεν τον προστάτευσε τον αδερφό μου, κανείς. Δηλαδή αυτός ο δολοφόνος κυκλοφορούσε ελεύθερος και ο αδερφούλης μου ο μικρός, μόλις 17 δεν προστατεύτηκε από κανέναν. Το κράτος οφείλει να προστατεύει τον κάθε άνθρωπο και τον αδερφό μου και δεν τον προστάτεψε κανείς, έφυγε αβοήθητος. Γιατί αυτός ο δολοφόνος κυκλοφορούσε ελεύθερος, ο επικίνδυνος δολοφόνος», είπε η αδελφή του θύματος.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Δευτέρας, 5 Ιανουαρίου, με τον 17χρονο να εντοπίζεται νεκρός στο υπόγειο του σπιτιού του στις Σέρρες., το επόμενο πρωί.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της Αστυνομίας, λίγες ώρες νωρίτερα ο ανήλικος είχε συναντηθεί με τον 16χρονο, μαζί με άλλα άτομα, σε κεντρικό σημείο της πόλης, απέναντι από τη Μητρόπολη. Οι δύο ανήλικοι απομακρύνθηκαν από την κεντρική οδό και κατευθύνθηκαν προς τον χώρο της μητρόπολης, όπου ξέσπασε έντονος καβγάς.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 16χρονος φέρεται να ξυλοκόπησε άγρια τον 17χρονο.

Στη συνέχεια, ο 17χρονος φέρεται να ζήτησε από τους φίλους του να τον συνοδεύσουν στο σπίτι του, καθώς αισθάνθηκε αδιαθεσία. Φτάνοντας στην πολυκατοικία όπου διέμενε, ο ανήλικος, αντί να ανεβεί στο σπίτι, κατέβηκε από τα σκαλιά σε υπαίθριο υπόγειο χώρο της οικοδομής. Στο σημείο αυτό εντοπίστηκε το πρωί των Θεοφανίων, χωρίς τις αισθήσεις του, από τα δύο αδέλφια του, την ώρα που ο πατέρας του βρισκόταν στο αστυνομικό τμήμα για να δηλώσει την εξαφάνισή του.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.