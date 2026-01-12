Πιο κοντά σε πρόωρες εκλογές βρίσκεται η Βουλγαρία, μετά την άρνηση του κεντροδεξιού συνασπισμού GERB-SDS να σχηματίσει κυβέρνηση. Η εξέλιξη αυτή παρατείνει την πολιτική αβεβαιότητα στη φτωχότερη χώρα της ΕΕ.

Η κυβέρνηση συνασπισμού του Ρόζεν Ζελιάζκοφ, που υποστηριζόταν από το GERB-SDS, παραιτήθηκε τον περασμένο μήνα έπειτα από εβδομάδες διαδηλώσεων κατά της κρατικής διαφθοράς και ενός νέου προϋπολογισμού που θα αύξανε μερικούς φόρους.

Όπως προβλέπεται από το βουλγαρικό σύνταγμα, ο πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ ζήτησε σήμερα επισήμως από τον Ζελιάζκοφ να προσπαθήσει να σχηματίσει έναν νέο συνασπισμό, μετέδωσε το βουλγαρικό πρακτορείο ειδήσεων BTA. Ωστόσο, ο Ζελιάζκοφ επέστρεψε αμέσως την εντολή, σύμφωνα με το BTA, καθώς δεν έχει επαρκή υποστήριξη στο κοινοβούλιο για να συγκροτήσει μια σταθερή πλειοψηφία.

Ο Ράντεφ αναμένεται τώρα να προσφέρει στον δεύτερο μεγαλύτερο σχηματισμό, τον μεταρρυθμιστικό PP-DB, μια ευκαιρία να κυβερνήσει, όμως είναι επίσης πιθανό να απορρίψει κι αυτός την προσφορά. Στη συνέχεια, ο Ράντεφ θα δώσει την εντολή σε κάποιο κόμμα της επιλογής του και, αν κανένας σχηματισμός δεν μπορεί να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία, θα διαλύσει το κοινοβούλιο και θα προκηρύξει εκλογές, τις όγδοες στη Βουλγαρία μέσα σε μόλις τέσσερα χρόνια.

Παρά την αβεβαιότητα αυτή, η Βουλγαρία εντάχθηκε την 1η Ιανουαρίου στο ευρώ, όπως ήταν προγραμματισμένο. Χρειάζεται, ωστόσο, πολιτική σταθερότητα για να πάρει πιο γρήγορα από την ΕΕ κεφάλαια για τις υποδομές της, να ενθαρρύνει τις ξένες επενδύσεις και να εξαλείψει την ενδημική κρατική διαφθορά, επισημαίνει το Ρόιτερς.

Ο συνασπισμός GERB-SDS κέρδισε τις τελευταίες εκλογές τον Οκτώβριο του 2024, αλλά σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, ανέλαβε την εξουσία μόλις τον Ιανουάριο του 2025, έπειτα από μήνες συνομιλιών, ενώ χρειαζόταν τη στήριξη άλλων κομμάτων στο κοινοβούλιο.