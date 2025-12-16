Στις 17 Δεκεμβρίου 1967, η Αυστραλία βυθίστηκε στο σοκ όταν ο εν ενεργεία πρωθυπουργός της χώρας, Χάρολντ Χολτ, εξαφανίστηκε μυστηριωδώς ενώ κολυμπούσε στην παραλία. Έκτοτε, ούτε το σώμα του βρέθηκε ποτέ ούτε δόθηκαν οριστικές απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη. Η υπόθεση έμεινε στην Ιστορία ως μία από τις πιο παράξενες και ανεξιχνίαστες εξαφανίσεις πολιτικού ηγέτη στον 20ό αιώνα.

Η μέρα που ο πρωθυπουργός χάθηκε στη θάλασσα

Ο 59χρονος Χολτ βρισκόταν στο Πορτ Σι της Βικτώριας, σε περιοχή που επισκεπτόταν συχνά και γνώριζε καλά. Το πρωινό εκείνης της Κυριακής πήγε στην παραλία Cheviot μαζί με φίλους και συνεργάτες του. Η συγκεκριμένη παραλία ήταν γνωστή για τα εξαιρετικά επικίνδυνα νερά της, με ισχυρά ρεύματα και απότομο βυθό, ενώ η κολύμβηση θεωρούνταν απαγορευτική.

Παρά τις προειδοποιήσεις, ο πρωθυπουργός μπήκε στη θάλασσα. Αυτόπτες μάρτυρες τον είδαν να απομακρύνεται λίγα μέτρα από την ακτή, να παλεύει με τα κύματα και μέσα σε δευτερόλεπτα να εξαφανίζεται για πάντα.

Μια χώρα σε κατάσταση σοκ

Η είδηση της εξαφάνισης εξαπλώθηκε αστραπιαία. Η Αυστραλία βρέθηκε ξαφνικά χωρίς πρωθυπουργό, χωρίς καμία εξήγηση και χωρίς τη δυνατότητα ενός οριστικού αποχαιρετισμού. Ακολούθησε η μεγαλύτερη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που είχε οργανωθεί ποτέ μέχρι τότε στη χώρα.

Πολεμικό ναυτικό, ελικόπτερα, δύτες, αστυνομία και εθελοντές «χτένισαν» την περιοχή για ημέρες. Το αποτέλεσμα ήταν απολύτως μηδενικό. Ούτε σώμα, ούτε προσωπικά αντικείμενα, ούτε κάποιο στοιχείο που να φωτίζει τι είχε συμβεί. Λίγες ημέρες αργότερα, ο Χάρολντ Χολτ κηρύχθηκε επισήμως νεκρός.

Ποιος ήταν ο Χάρολντ Χολτ

Ο Χολτ είχε αναλάβει την πρωθυπουργία μόλις το 1966, διαδεχόμενος τον Ρόμπερτ Μένζις. Η θητεία του ήταν σύντομη αλλά πολιτικά έντονη. Υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της στενής συμμαχίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και στήριξε ενεργά την εμπλοκή της Αυστραλίας στον πόλεμο του Βιετνάμ, στέλνοντας αυστραλιανά στρατεύματα στο μέτωπο.

Ήταν γνωστός για την αγάπη του στη θάλασσα, την κολύμβηση και τις υπαίθριες δραστηριότητες, συχνά αγνοώντας τους κινδύνους, ακόμη και όταν η υγεία του δεν ήταν η καλύτερη δυνατή.

Ατύχημα ή κάτι πιο σκοτεινό

Η επίσημη εκδοχή των Αρχών έκανε λόγο για πνιγμό, με το σώμα του να παρασύρεται από τα ισχυρά ρεύματα της περιοχής. Η παραλία Cheviot φημίζεται για τα απρόβλεπτα νερά της και πολλοί ειδικοί εκτιμούν ότι το σώμα του Χολτ πιθανόν παρασύρθηκε σε ανοιχτή θάλασσα και δεν ανασύρθηκε ποτέ.

Ωστόσο, η πλήρης απουσία ευρημάτων άφησε χώρο για δεκάδες θεωρίες συνωμοσίας. Από σενάρια αυτοκτονίας λόγω πολιτικής πίεσης, μέχρι ακραίους ισχυρισμούς περί απαγωγής από υποβρύχιο ξένης δύναμης. Κάποιοι υποστήριξαν ότι σκηνοθέτησε την εξαφάνισή του για να διαφύγει, ενώ άλλοι έφτασαν στο σημείο να μιλούν ακόμη και για απαγωγή από εξωγήινους. Καμία από αυτές τις θεωρίες δεν τεκμηριώθηκε ποτέ.

Ένα παράξενο μνημείο μνήμης

Η εξαφάνιση του Χάρολντ Χολτ άφησε βαθύ τραύμα στην αυστραλιανή κοινωνία και ένα πολιτικό κενό σε μια κρίσιμη περίοδο. Χρόνια αργότερα, η χώρα αποφάσισε να τιμήσει τη μνήμη του με έναν τρόπο που πολλοί χαρακτήρισαν ειρωνικό. Ένα δημόσιο κολυμβητήριο στη Μελβούρνη πήρε το όνομά του, ένα γεγονός που συχνά αναφέρεται ως ένα από τα πιο παράξενα μνημεία παγκοσμίως.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

497 π.Χ.: Εορτάζονται στην αρχαία Ρώμη τα πρώτα Σατουρνάλια, μία από τις πιο αγαπημένες και θορυβώδεις ρωμαϊκές γιορτές, αφιερωμένη στον θεό Σατούρνο. Για μέρες η πόλη βυθίζεται σε κλίμα ελευθερίας και ανατροπής της τάξης: τα δώρα, τα συμπόσια, τα τυχερά παιχνίδια και οι συμβολικές «αντιστροφές ρόλων» ανάμεσα σε δούλους και ελεύθερους γίνονται κανόνας, δημιουργώντας μια παράδοση γιορτινής αλληλεγγύης που πολλοί ιστορικοί θεωρούν ότι επηρέασε αργότερα τα ήθη των χειμερινών εορτών στη Δύση.

546: Οι Οστρογότθοι υπό τον Τωτίλα καταλαμβάνουν και λεηλατούν τη Ρώμη, έπειτα από δωροδοκία της βυζαντινής φρουράς. Η πράξη αυτή σηματοδοτεί μια νέα περίοδο αναταραχών για την Ιταλία.

1825: Αρχίζει η τρίτη και τελευταία πολιορκία του Μεσολογγίου κατά την Ελληνική Επανάσταση, που θα εξελιχθεί σε μία από τις πιο ηρωικές στιγμές του Αγώνα.

1865: Κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη η «Ημιτελής Συμφωνία» του Φραντς Σούμπερτ, ένα από τα πιο αινιγματικά και αγαπημένα έργα της κλασικής μουσικής.

1873: Πεθαίνει από φυματίωση η νεαρή Σοφία Αφεντάκη, κόρη εύπορης οικογένειας από την Κίμωλο, που θα μείνει στην Ιστορία ως η «Κοιμωμένη» του Γιαννούλη Χαλεπά. Λίγα χρόνια αργότερα, ο Τήνιος γλύπτης φιλοτεχνεί για τον τάφο της στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών το ομώνυμο μαρμάρινο γλυπτό, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα έργα της νεοελληνικής γλυπτικής.

1903: Οι αδελφοί Ράιτ πραγματοποιούν στη Βόρεια Καρολίνα την πρώτη πτήση με μηχανοκίνητο αεροπλάνο. Η πτήση διαρκεί 1 λεπτό και καλύπτει 850 πόδια, ανοίγοντας τον δρόμο για την αεροπορική επανάσταση.

1915: Οι Γάλλοι καταλαμβάνουν το Καστελόριζο σε μια προσπάθεια να πείσουν την ελληνική κυβέρνηση να συμμετάσχει στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ.

1938: Ο Ότο Χαν ανακαλύπτει την πυρηνική σχάση του ουρανίου, βάζοντας τις βάσεις για την ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας και την εξέλιξη της σύγχρονης φυσικής.

1939: Κατά τη ναυμαχία του Ρίβερ Πλέιτ, το γερμανικό θωρηκτό «Άντμιραλ Γκραφ Σπέε» αυτοβυθίζεται έξω από το Μοντεβιδέο για να αποφύγει την αιχμαλωσία από τον στόλο των Συμμάχων.

1944: Σφαγή του Μαλμεντί: Τα Waffen-SS εκτελούν 86 Αμερικανούς αιχμαλώτους κατά τη διάρκεια της μάχης των Αρδεννών, ένα από τα πιο στυγερά εγκλήματα πολέμου του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

1960: Από συντριβή αεροσκάφους τύπου C-131 στο Μόναχο, σκοτώνονται 20 επιβάτες και πλήρωμα, καθώς και 32 άτομα στο έδαφος, σε μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες της εποχής.

1961: Φονική πυρκαγιά σε παράσταση τσίρκου στο Νιτερόι της Βραζιλίας στοιχίζει τη ζωή σε περισσότερους από 500 ανθρώπους, σε ένα από τα πιο τραγικά δυστυχήματα της χώρας.

1967: Ιδρύεται η Πανελλήνια Αντιδικτατορική Οργάνωση Σπουδαστών «Ρήγας Φεραίος», που θα αποτελέσει τον πυρήνα του αντιδικτατορικού αγώνα νεολαίας και μετέπειτα τη νεολαία του ΚΚΕ Εσωτερικού.

1967: Η Αυστραλία βυθίζεται στο σοκ όταν ο πρωθυπουργός Χάρολντ Χολτ εξαφανίζεται μυστηριωδώς ενώ κολυμπά στην παραλία Cheviot, κοντά στη Μελβούρνη. Παρά τις τεράστιες έρευνες, το σώμα του δεν θα βρεθεί ποτέ, ούτε θα εντοπιστούν πειστικά ίχνη για το τι συνέβη. Η υπόθεση θα μείνει στην Ιστορία ως μία από τις πιο παράξενες και ανεξιχνίαστες εξαφανίσεις πολιτικού ηγέτη, τροφοδοτώντας θεωρίες και εικασίες μέχρι σήμερα.

1970: Στη Γκντίνια της Πολωνίας, στρατιώτες ανοίγουν πυρ εναντίον εργατών κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων, σκοτώνοντας δεκάδες ανθρώπους και κλιμακώνοντας την κοινωνική αναταραχή.

1973: Η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρία αφαιρεί για πρώτη φορά την ομοφυλοφιλία από τον κατάλογο των ψυχικών ασθενειών, σηματοδοτώντας ένα ορόσημο για τα δικαιώματα της LGBTQ+ κοινότητας.

Ο νέος Υπουργός Εξωτερικών της Τσεχοσλοβακίας Γίρι Ντίνστμπιερ και ο Αυστριακός ομόλογός του Άλοϊς Μοκ κόβουν τμήματα από το συρματόπλεγμα του Σιδηρού Παραπετάσματος κοντά στο Χέλβιν της Τσεχοσλοβακίας, σε μια «εικόνα-σύμβολο» της κατάρρευσης της μεταπολεμικής Ευρώπης και της αλλαγής εποχής, Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 1989. (Φωτογραφία AP/Rudi Blaha)

1989: Ξεκινούν οι διαδηλώσεις στην Τιμισοάρα, που θα οδηγήσουν στην έναρξη της Ρουμανικής Επανάστασης και την πτώση του καθεστώτος Τσαουσέσκου.

1989: Kάνει πρεμιέρα η δημοφιλής τηλεοπτική σειρά «The Simpsons», που θα γράψει ιστορία στην παγκόσμια ψυχαγωγία.

2002: Τα κόμματα του Κονγκό υπογράφουν ειρηνευτική συμφωνία, που προβλέπει μεταβατική κυβέρνηση και εκλογές εντός δύο ετών, θέτοντας τέλος σε έναν από τους πιο αιματηρούς πολέμους της Αφρικής.

Γεννήσεις

1900 – Κατίνα Παξινού, Ελληνίδα ηθοποιός και μία από τις σπουδαιότερες μορφές του ελληνικού και διεθνούς θεάτρου. Με επιβλητική σκηνική παρουσία και βαθιά δραματική δύναμη, διέπρεψε στο αρχαίο δράμα και στο Εθνικό Θέατρο. Έγινε η πρώτη Ελληνίδα που τιμήθηκε με Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Για ποιον χτυπά η καμπάνα», καθιερώνοντάς την ως παγκόσμια καλλιτεχνική φυσιογνωμία.

1936 – Πάπας Φραγκίσκος (Pope Francis), Αργεντινός ιερωμένος και ο πρώτος Λατινοαμερικανός Πάπας, ηγέτης της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας από το 2013. Με έμφαση στην κοινωνική δικαιοσύνη, τη φτώχεια, το περιβάλλον και τον διαθρησκειακό διάλογο, επιχείρησε να δώσει πιο ανθρώπινο και ανοιχτό πρόσωπο στην Εκκλησία. Η απλότητα του ύφους του και οι παρεμβάσεις του σε παγκόσμια ζητήματα τον κατέστησαν μία από τις πιο αναγνωρίσιμες θρησκευτικές μορφές της εποχής.

1973 – Γρηγόρης Αρναούτογλου, Έλληνας παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός, από τα πιο αναγνωρίσιμα και δημοφιλή πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης. Ξεχώρισε για το άνετο, ανθρώπινο ύφος και την ικανότητά του να συνδυάζει ψυχαγωγία με αυθόρμητη επικοινωνία. Με εκπομπές όπως «The Tonight Show» και ταξιδιωτικά πρότζεκτ, διαμόρφωσε ένα προσωπικό τηλεοπτικό στιλ που διατηρεί σταθερή απήχηση στο ευρύ κοινό.

1975 – Μίλα Γιόβοβιτς (Milla Jovovich), Ουκρανή ηθοποιός και μοντέλο, από τις πιο αναγνωρίσιμες παρουσίες του σύγχρονου action σινεμά. Καθιερώθηκε διεθνώς ως πρωταγωνίστρια της κινηματογραφικής σειράς «Resident Evil», συνδυάζοντας δυναμισμό και έντονη φυσική παρουσία. Παράλληλα συνεργάστηκε με σκηνοθέτες όπως ο Λικ Μπεσόν και διέγραψε επιτυχημένη πορεία στη μόδα, χτίζοντας προφίλ pop icon με διαχρονική απήχηση.

Θάνατοι

1830 – Σιμόν Μπολίβαρ (Simón Bolívar), απελευθερωτής της Λατινικής Αμερικής και μία από τις πιο εμβληματικές πολιτικές μορφές του 19ου αιώνα. Ηγήθηκε των κινημάτων ανεξαρτησίας κατά της ισπανικής κυριαρχίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στη δημιουργία κρατών όπως η Βενεζουέλα, η Κολομβία, το Εκουαδόρ και η Βολιβία. Οραματίστηκε μια ενωμένη Λατινική Αμερική, όμως οι πολιτικές συγκρούσεις και οι απογοητεύσεις της εποχής τον οδήγησαν σε πικρό τέλος, ενισχύοντας τον θρύλο του.

2011 – Σεζάρια Έβορα (Cesária Évora), τραγουδίστρια από το Πράσινο Ακρωτήριο και διεθνές σύμβολο της μουσικής morna. Γνωστή ως «ξυπόλητη ντίβα», εμφανιζόταν χωρίς παπούτσια ως φόρο τιμής στους φτωχούς της πατρίδας της. Με τη βαθιά, μελαγχολική φωνή της έκανε παγκόσμιες επιτυχίες τραγούδια όπως «Sodade», φέρνοντας τη νοσταλγία και τη θαλασσινή ψυχή του Ατλαντικού στη διεθνή σκηνή.

2025 – Κώστας Χαρδαβέλλας, Έλληνας δημοσιογράφος και τηλεοπτικός παρουσιαστής, από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της ελληνικής τηλεόρασης των τελευταίων δεκαετιών. Συνδέθηκε με την ερευνητική δημοσιογραφία και τις κοινωνικές εκπομπές, ανοίγοντας δύσκολα και συχνά ταμπού θέματα στον δημόσιο διάλογο. Με έντονη προσωπική σφραγίδα, αιχμηρό λόγο και μακρά πορεία στα ΜΜΕ, άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην τηλεοπτική ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Δανιήλα, Δανιέλα, Δανιηλίτσα, Δανιήλ, Δανιήλος, Δανιέλος, Ντάνιελ

Ανανίας, Νίνος

Αζαρίας

Μισαήλ

Διονύσιος, Διονύσης, Νιόνιος, Νύσης, Ντένης, Διονυσία, Διονυσούλα, Νύσα, Σίσσυ, Ντενίζ, Ντενίς

Ίακχος, Ίακχη