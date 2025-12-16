Με τη στήριξη των 156 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και τη θετική ψήφο τριών ανεξάρτητων, ο προϋπολογισμός 2026 έλαβε το πράσινο φως από το ελληνικό κοινοβούλιο.

Στη διαδικασία της ονομαστικής ψηφοφορίας, που ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ, καταγράφηκαν 159 «ναι» έναντι 136 «όχι», σε ένα σώμα 295 παρόντων.

Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στις απουσίες αλλά και στις «ενισχύσεις» της πλειοψηφίας. Από τα έδρανα έλειπε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ενώ στην ίδια πλευρά προστέθηκαν οι ψήφοι των ανεξάρτητων βουλευτών Χαράλαμπου Κατσιβαρδά, Κωνσταντίνου Φλώρου και Γιώργου Ασπιώτη. Αντίθετα, το σύνολο των κομμάτων που απαρτίζουν την αντιπολίτευση επέλεξε την καταψήφιση του κεντρικού οικονομικού σχεδίου.

Ευρύτερη συναίνεση για Άμυνα και Προεδρία της Δημοκρατίας

Παρά τη μετωπική σύγκρουση για το γενικό μέρος του προϋπολογισμού, ορισμένα άρθρα κατάφεραν να σπάσουν τα κομματικά τείχη. Οι αμυντικές δαπάνες υπερψηφίστηκαν με μεγάλη διαφορά, συγκεντρώνοντας 216 «ναι» έναντι 75 «όχι» και ενός «παρών».

Πρόκειται για μια εξέλιξη που αντανακλά την πάγια θέση μέρους της αντιπολίτευσης να στηρίζει την εξοπλιστική θωράκιση της χώρας, παρά τις επιμέρους ενστάσεις.

Αντίστοιχα υψηλά ποσοστά αποδοχής σημειώθηκαν και στα κονδύλια που αφορούν την Προεδρία της Δημοκρατίας. Εκεί, 236 βουλευτές τοποθετήθηκαν θετικά, ενώ 58 καταψήφισαν και ένας δήλωσε «παρών». Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Βουλής, οι συνολικοί ψηφίσαντες ανήλθαν στους 295, καθώς πέρα από τον κ. Σαμαρά, από την αίθουσα απουσίαζε ένας ακόμη βουλευτής.

Η υπερψήφιση του κειμένου δίνει το έναυσμα για την εφαρμογή του οικονομικού προγραμματισμού της επόμενης χρονιάς, σε μια περίοδο που η κυβέρνηση επιδιώκει να αναδείξει τη σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας και τη δημοσιονομική πειθαρχία.