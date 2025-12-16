Χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το θέμα της παρέμβασής του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα απευθυνθεί ζωντανά στους πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών το βράδυ της Τετάρτης.

Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε ο ίδιος, το διάγγελμα θα μεταδοθεί από τον Λευκό Οίκο στις 9 το βράδυ, τοπική ώρα, δηλαδή στις 04:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης ώρα Ελλάδας. Η ανακοίνωση έγινε μέσω της πλατφόρμας Truth Social, χωρίς περαιτέρω αναφορά στην ατζέντα ή τα ζητήματα που θα θίξει.

Ωστόσο, ο τόνος της ανάρτησης παραπέμπει σε θετικό απολογισμό και αισιόδοξη προοπτική, με τον Αμερικανό πρόεδρο να κάνει λόγο για μια ιδιαίτερα θετική χρονιά και να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω εξελίξεων.

Η ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στον επίσημο λογαριασμό του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

«Αγαπητοί συμπατριώτες μου: Αύριο το βράδυ θα απευθύνω ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟΝ ΛΑΟ, ΖΩΝΤΑΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΛΕΥΚΟ ΟΙΚΟ, στις 9 μ.μ. Ανυπομονώ να σας “δω” τότε. Ήταν μια υπέροχη χρονιά για τη χώρα μας, και ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΡΘΕΙ ΑΚΟΜΑ!».