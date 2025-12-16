Ισραηλινά αεροσκάφη πραγματοποίησαν σήμερα πλήγματα εναντίον δύο οχημάτων στα νότια της Βηρυτού, προκαλώντας τον θάνατο δύο ανθρώπων, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) ανέφερε πως στόχοι των επιθέσεων ήταν «τρομοκράτες της Χεζμπολάχ», κατηγορώντας το υποστηριζόμενο από το Ιράν κίνημα πως επιδιώκει να επανεξοπλιστεί μετά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2024.

Ένα αυτοκίνητο επλήγη στον δρόμο προς την κοινότητα Οντέισα, κοντά στα ισραηλινά σύνορα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο οδηγός.

Αργότερα, στόχος αεροπορικής επιδρομής έγινε άλλο ένα όχημα στον δρόμο που οδηγεί στην πόλη Σιμπλίν, περίπου 30 χιλιόμετρα νότια της Βηρυτού. Ένας νεκρός και πέντε τραυματίες ήταν ο απολογισμός της επίθεσης, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) είδε κατεστραμμένο ένα μικρό φορτηγό – όπως αυτά που χρησιμοποιούνται συνήθως για τη μεταφορά εμπορευμάτων – καθώς πυροσβέστες και διασώστες έσπευδαν στο σημείο.

Την Κυριακή, άλλοι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο, με τις IDF να ανακοινώνουν ότι τα θύματα ήταν μέλη της Χεζμπολάχ.

Παρά τη συμφωνία εκεχειρίας που την 27η Νοεμβρίου 2024 έβαλε τέλος σε πάνω από έναν χρόνο εχθροπραξιών μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να εξαπολύουν τακτικά επιθέσεις στον Λίβανο. Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις του στρέφονται ως επί το πλείστον εναντίον μελών ή υποδομών της Χεζμπολάχ, κατηγορώντας τις αρχές του Λιβάνου πως δεν κάνουν αρκετά για να αφοπλίσουν το σιιτικό κίνημα. Το Ισραήλ διατηρεί εξάλλου στρατεύματα σε πέντε θέσεις στρατηγικής σημασίας στο έδαφος του Λιβάνου, παρότι η συμφωνία προέβλεπε πως θα τα απέσυρε.