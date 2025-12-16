Η ήττα από τη Βαλένθια, τρίτη συνεχόμενη στη Euroleague, βάρυνε πολύ το κλίμα στον Ολυμπιακό, ο οποίος αποδοκιμάστηκε στο ΣΕΦ μετά το τέλος του αγώνα.

Οι αποδοκιμασίες δεν ήταν έντονες. Μάλλον χλιαρές, θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν. Αυτό, όμως, δεν αναιρεί το γεγονός ότι για πρώτη φορά έπειτα από χρόνια υπήρξαν τέτοιες στο ΣΕΦ, γεγονός που δείχνει και το κλίμα που επικρατεί.

Οι «ερυθρόλευκοι» τα έκαναν όλα λάθος στην τέταρτη περίοδο και τελικά έχασαν και από τη Βαλένθια, με συνέπεια να υποχωρήσουν κι άλλο στην κατάταξη. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μετράει τρεις συνεχόμενες ήττες στη Euroleague και είναι σαφές ότι θα πρέπει να βελτιωθεί σε όλους τους τομείς για να… σκαρφαλώσει στη βαθμολογία στη συνέχεια.