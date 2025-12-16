Ο Νίκος Πλακιάς μίλησε σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Politica της Κρήτης για τη δίκη που αφορά το δυστύχημα στα Τέμπη, την πιθανή εμπλοκή της Μαρίας Καρυστιανού στην πολιτική, αλλά και για τους πραγματογνώμονες της υπόθεσης, οι οποίοι πλέον «είναι εξαφανισμένοι».

Όπως τόνισε, εκπροσωπεί αποκλειστικά την οικογένειά του. «Μιλάω μόνο για την οικογένειά μου, εκπροσωπώ τα παιδιά μου», είπε, προσθέτοντας ότι αν άλλοι συγγενείς επιλέξουν να δώσουν πολιτική διάσταση ή να αξιοποιήσουν τη δημοσιότητα, πρόκειται για προσωπική τους απόφαση.

Σχετικά με την πιθανή πολιτική δραστηριοποίηση της Μαρίας Καρυστιανού, σχολίασε ότι «μπήκε στην αρένα με τα θηρία» και τόνισε πως «από εδώ και πέρα θα κρίνεται ως πολιτικός και όχι ως συγγενής».

Ο κ. Πλακιάς αναφέρθηκε επίσης στην «αναμενόμενη εκμετάλλευση» της κοινωνικής αντίδρασης μετά το δυστύχημα: «Η εκμετάλλευση του κόσμου που κατέβηκε στους δρόμους ήταν αναμενόμενη. Από την αρχή έλεγα: οι μεν συγκάλυψη, οι δε εκμετάλλευση», ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να δώσει πολιτικό χρώμα στην υπόθεση των Τεμπών. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «δεν υπάρχει περίπτωση να χρωματίσω πολιτικά τα Τέμπη. Η πολιτικοποίηση θα έχει άσχημο αντίκτυπο στην κοινωνία».

Αναφορικά με την έρευνα για το δυστύχημα, υποστήριξε πως ήταν από τους πρώτους που επισήμαναν ότι δεν υπήρχε παράνομο φορτίο, ενώ εξέφρασε απορία για την απουσία των ειδικών που είχαν τοποθετηθεί δημόσια στο παρελθόν. «Όλοι αυτοί οι πραγματογνώμονες που μιλούσαν, πού είναι τώρα; Στη λίστα μαρτύρων δεν υπάρχει κανείς», δήλωσε.

Μάλιστα, κατήγγειλε ότι ορισμένοι ζητούσαν «15% εργολαβία» από τις αποζημιώσεις των συγγενών για τη χρήση των πραγματογνωμοσυνών τους. «Όσα λεφτά θα πάρουμε εμείς από τις αποζημιώσεις, ένα ποσοστό θα πάρουν αυτοί», σημείωσε, διερωτώμενος: «Δεν ντρεπόμαστε λίγο; Να πληρώσω τι; Να πάρω πραγματογνωμοσύνη για να κλείσω φυλακή κόσμο χωρίς να είναι αλήθεια;». Πρόσθεσε ότι, ενώ αρχικά οι πραγματογνώμονες δήλωναν ότι δεν ζητούν τίποτα, όσο πλησιάζει η δίκη εμφανίζονται απαιτήσεις για συμβάσεις με ποσοστά.

Σχολιάζοντας τη συναυλία που διοργανώθηκε για τα θύματα, ανέφερε ότι ήταν εξαρχής αντίθετος. «Η σύμβαση έλεγε ότι τα χρήματα θα πάνε στους συγγενείς. Εγώ δεν πήρα τίποτα. Κανείς δεν πήρε τίποτα», είπε.

Όσον αφορά τη δίκη, που αναμένεται να ξεκινήσει τον Μάρτιο, εκτίμησε ότι αν είχε αρχίσει νωρίτερα, «οι υπεύθυνοι θα ήταν ήδη στη φυλακή». Υπογράμμισε ακόμη ότι «την αλήθεια θα την αποδεχτώ απ’ όπου κι αν προέρχεται. Το ψέμα θα το απορρίψω απ’ όπου κι αν είναι».

Να σημειωθεί ότι νωρίτερα ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών «άδειασε» τη Μ. Καρυστιανού μετά τις δηλώσεις της για πιθανή ενεργό πολιτική δράση μέσω δημιουργίας κόμματος, ξεκαθαρίζοντας πως αποτελεί «προσωπική επιλογή, δεν μας αφορά η εμπλοκή με την πολιτική».