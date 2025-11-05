«Συνεχίζει να ανακατεύεται το στομάχι μου», έγραψε σε ανάρτησή του ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που σκοτώθηκαν στο δυστύχημα των Τεμπών, αναφερόμενος σε όσα είπε ο Νίκος Καραχάλιος το πρωί της Τετάρτης σχετικά με τη Μαρία Καρυστιανού και το κίνημα «Κύμα».

Στην ίδια ανάρτηση, ο κ. Πλακιάς έγραψε: «Καραχαλιος = Δώδεκα χρόνια σύμβουλος πολιτικής στρατηγικής της οικογένειας Καραμανλή».

«Περιμένω επίσημη διάψευση», καταλήγει ο Νίκος Πλακιάς στη νέα ανάρτησή του.

Συνεχίζει να ανακατεύεται το στομάχι μου .

Καραχαλιος = Δώδεκα χρόνια σύμβουλος πολιτικής στρατηγικής της οικογένειας Καραμανλή .

Περιμένω επίσημη διάψευση . https://t.co/X9tzLdBB2z — Plakiasnikos (@PlakiasNikos) November 5, 2025

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα, στις 2 Νοεμβρίου, κυκλοφόρησαν φήμες μέσω ανάρτησης του Νίκου Καραχάλιου, που ανήκει στον στενό κύκλο επαφών της Μαρίας Καρυστιανού. Ο κ. Καραχάλιος παρουσίασε στο Twitter ένα λογότυπο και την ονομασία «Το Κύμα», προκαλώντας ποικίλα σχόλια και εικασίες για δημιουργία κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, κάτι που η ίδια έχει διαψεύσει.

Απαντώντας σε αυτή την κίνηση, ο Νίκος Πλακιάς είχε κάνει μια σύντομη ανάρτηση, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Εμένα η θάλασσα με ανακατεύει».