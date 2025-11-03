Η ατμόσφαιρα γύρω από τις πρόσφατες δηλώσεις για νέο πολιτικό φορέα συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις, μετά τις φήμες που κυκλοφόρησαν χθες μέσω ανάρτησης του Νίκου Καραχάλιου. Ο ίδιος, που ανήκει στον στενό κύκλο επαφών της Μαρίας Καρυστιανού, παρουσίασε στο Twitter ένα λογότυπο και την ονομασία «Το Κύμα», αφήνοντας να εννοηθεί μια σύνδεση με το όνομα «Μαρία», προκαλώντας ποικίλα σχόλια και εικασίες.

Απαντώντας σε αυτή την κίνηση, ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας των δύο κοριτσιών και της ανιψιάς που χάθηκαν στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, έκανε μια σύντομη, αλλά φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτηση, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Εμένα η θάλασσα με ανακατεύει».

Μετά την αρχική δημοσίευση του Καραχάλιου, η ίδια η Μαρία Καρυστιανού διέψευσε ότι έχει οποιαδήποτε εμπλοκή στη δημιουργία κόμματος με την ονομασία «Το Κύμα». Ακολούθως, ο Καραχάλιος προχώρησε σε σειρά νέων αναρτήσεων, προσπαθώντας να ανασκευάσει ή να διευκρινίσει τα όσα είχε προηγουμένως δημοσιεύσει, ωστόσο η συζήτηση και οι αντιδράσεις παραμένουν έντονες στο δημόσιο πεδίο.