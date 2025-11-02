Με μια σκληρή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μαρία Καρυστιανού, πρόεδρος του Συλλόγου «Τέμπη 28/2/23», διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες περί ίδρυσης πολιτικού κόμματος με το όνομα «Το Κύμα».

Η κ. Καρυστιανού, που έχει γίνει γνωστή για τον αγώνα της να δικαιώσει τη μνήμη της κόρης της Μάρθης – ενός από τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών – ξεκαθάρισε ότι η σχετική είδηση είναι ψευδής και αποσκοπεί στην παραπλάνηση της κοινής γνώμης.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «το να αναφέρουν ότι έχω δημιουργήσει πολιτικό κόμμα, χωρίς να ερωτηθώ καν, είναι μία δόλια προσπάθεια διασποράς ψευδών ειδήσεων, για να με συνδέσει με το σάπιο παλιό πολιτικό σύστημα και για να διώξει τα φώτα απ’ όσα θα έπρεπε τούτη την ώρα να μας απασχολούν».

Η πρόεδρος του Συλλόγου υπογράμμισε πως η μόνη της επιδίωξη παραμένει η αποκάλυψη της αλήθειας και η απόδοση ευθυνών για την ανείπωτη τραγωδία των Τεμπών, απορρίπτοντας κάθε πολιτική σκοπιμότητα που επιχειρεί να συνδεθεί με το πρόσωπό της.

Αναλυτικά η δημοσίευση της:

«Όχι άλλη παραπλάνηση, όχι άλλη διαβολή.

Η απόγνωση του πολιτικού συστήματος χτύπησε κόκκινο.

Χωρίς καμία ερώτηση επιβεβαίωσης από δημοσιογράφους, ως έχουν υποχρέωση, μαθαίνω από τα μέσα ότι τρίτοι διαδίδουν ότι δήθεν έχω κάνει κόμμα.

Διαβάζω το κείμενο απογοητευμένη και μένω άναυδη από το περίσσιο θράσος να παρουσιάζουν ακόμη και λογότυπο!

Δόλια προσπάθεια διασποράς ψευδών ειδήσεων, για να με συνδέσει με το σάπιο παλιό πολιτικό σύστημα και για να διώξει τα φώτα απ’ όσα θα έπρεπε τούτη την ώρα να μας απασχολούν, τη στιγμή που την Παρασκευή ανακοινώθηκε καινούργια ποινική δικογραφία σε βάρος του Πρωθυπουργού και των πρωτοκλασάτων Υπουργών του.

Η δική μας ματιά προσπερνά τα ψεύδη και μένει προσηλωμένη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εκεί που εκκρεμεί κρίσιμο υπόμνημα μου για την τεράστια παγίδα που στήθηκε ώστε να μην ασκήσει η EPPO τις αρμοδιότητες και εξουσίες της για ποινική έρευνα και τιμωρία των πολιτικών προσώπων.

Αποδεικνύουμε κάθε στιγμή με πράξεις, με έγγραφα και με επιχειρήματα ότι παραμένουμε άγρυπνοι φρουροί μέχρι την δικαίωση!

Χωρίς καμία εξαίρεση, χωρίς συμβιβασμό».

Η δημοσίευση της Μαρίας Καρυστιανού ήρθε λίγο μετά την ανάρτηση του Νίκου Καραχάλιου ο οποίος προανήγγειλε τη δημιουργία ενός νέου φορέα «Το Κύμα» που όπως άφησε να εννοηθεί θα ήταν ο προάγγελος του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού.