Με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο X την ώρα του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε, ο Ματίας Λεσόρ τόνισε το πόσο πολύ του λείπει η δράση καθώς συμπληρώνει ένα χρόνο εκτός παρκέ.

Ο Γάλλος σέντερ, ο οποίος πρόσφατα υποβλήθηκε σε επέμβαση, δεν έχει επιστρέψει ακόμη στη δράση μετά τον σοβαρό τραυματισμό του τον Δεκέμβριο του 2024 και περιμένει πώς και πώς τη στιγμή που θα είναι ξανά έτοιμος για να αγωνιστεί.

Αυτό το έκανε σαφές και με την ανάρτηση που έκανε στα social media κατά τη διάρκεια του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε, όπου η ελληνική ομάδα πήρε μεγάλη νίκη με 81-77.

«Μου λείπει πολύ το γαμ…νο», έγραψε χαρακτηριστικά ο Λεσόρ, ανεβάζοντας και μια φωτογραφία του καθώς ετοιμάζεται να σουτάρει από τη γραμμή των βολών, εκφράζοντας έτσι την έντονη επιθυμία του για επιστροφή στους αγώνες.