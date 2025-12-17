Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε την ανάρτηση των πινάκων με τους δικαιούχους της Εξισωτικής Αποζημίωσης για το 2025.

Σύμφωνα με την πρώτη κατάταξη, θα ξεκινήσει άμεσα η καταβολή της αναλογούσας ενίσχυσης στους δικαιούχους.

Όπως σημειώνει το ΥΠΑΑΤ “η επεξεργασία των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους, τα στοιχεία υπολογισμού που ελήφθησαν υπ’ όψιν για την εξόφληση της βασικής ενίσχυσης, καθώς και την οριοθέτηση των αγροτεμαχίων που εμφανίζουν επικάλυψη με τις επιλέξιμες ανά Δράση (Υποπαρέμβαση) περιοχές”.

Επιπλέον τονίζεται ότι ταυτόχρονα ανοίγει και η περίοδος υποβολής ενστάσεων από 17.12.2025 έως 24.12.2025.

Υπογραμμίζεται τέλος οτι μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων, θα ακολουθήσει συμπληρωματική πληρωμή, στην οποία θα ενσωματωθούν οι περιπτώσεις δικαιούχων που θα δικαιωθούν, καθώς και τυχόν πρόσθετα ποσά που θα προκύψουν από τυχόν διορθωτικές αποφάσεις της διοίκησης ή επανυπολογισμούς (π.χ. για νέους δικαιούχους ή για διαφοροποιήσεις ποσών σε σχέση με την αρχική πληρωμή.