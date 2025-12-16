Μετά τη Χρυσή Μπάλα, ο Οσμάν Ντεμπελέ κατέκτησε και το βραβείο «The Best» της FIFA καθώς αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης του 2025.

Ο Γάλλος άσος ήταν εκπληκτικός την περσινή σεζόν οδηγώντας την Παρί Σεν Ζερμέν στην κατάκτηση του τρεμπλ και τα βραβεία διαδέχονται το ένα το άλλο. Ο Ντεμπελέ κατέκτησε τη Χρυσή Μπάλα για το 2025 και τώρα αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης στον κόσμο και από τη FIFA, παίρνοντας το βραβείο The Best.

#TheBest FIFA Men's Player 2025: Ousmane Dembélé. 🏆 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025

Πρόκειται για ακόμη μία διάκριση για τον Ντεμπελέ, ο οποίος είχε 35 γκολ και 16 ασίσε σε όλες τις διοργανώσεις την περσινή σεζόν, ενώ η Παρί Σεν Ζερμέν έκανε… πάρτι σε ό,τι αφορά την καλύτερη 11άδα του 2025, έχοντας έξι παίκτες σε αυτή και συγκεκριμένα τούς Ντοναρούμα (από το καλοκαίρι είναι στη Μάντσεστερ Σίτι), Χακίμι, Πάτσο, Μέντες, Βιτίνια και Ντεμπελέ ενώ οι άλλοι πέντε ήταν οι Φαν Ντάικ, Μπέλιγχαμ, Πέδρι, Πάλμερ και Γιαμάλ.