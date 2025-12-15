Ο τίτλος «Έλληνας Εσκομπάρ» δεν δόθηκε τυχαία στον 65χρονο Α.Α., καθώς εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες είναι ένας από τους πιο ισχυρούς «παίκτες» στην εισαγωγή κοκαΐνης από τα καρτέλ της Λατινικής Αμερικής.

Καταδικασμένος για μεγάλες υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών κι έχοντας εκτίσει πολυετείς ποινές κάθειρξης, ο «Έλληνας Εσκομπάρ» φαίνεται πως ετοίμαζε μία τελευταία, πολύ μεγάλη δουλειά. Ο λόγος για το φορτίο άνω των 5 τόνων κοκαΐνης που εντοπίστηκε και κατασχέθηκε σε πλοίο που έπλεε ανοιχτά της Γαλλίας, το οποίο πριν από πολλές εβδομάδες είχε ξεκινήσει από το λιμάνι της Νέας Μηχανιώνας, στη Θεσσαλονίκη, με προορισμό τη Λατινική Αμερική.

Η σύλληψή του δεν έπεσε ως… κεραυνός εν αιθρία, καθώς εκτός από ναρκωτικά έχει κατά το παρελθόν βρεθεί ξανά με χειροπέδες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω τυχερών παιχνιδιών, διακίνηση παράνομου οπλισμού, σύσταση συμμορίας και «συμβόλαια θανάτου».

Όχι και λίγα αν σκεφτεί κανείς ότι πρόκειται για γιο αστυνομικού, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του ως κακοποιός σε νυχτερινό μαγαζί της Λεωφόρου Συγγρού, όπου εργαζόταν ως πορτιέρης. Αμέσως μετά έβγαλε Ναυτικό Δελτίο, εργαζόμενος σε σκάφη που έκαναν λαθρεμπόριο τσιγάρων στην Ιταλία και την Αλβανία.

Από το 1999 μέχρι και σήμερα, το όνομά του βρίσκεται σε πάνω από 10 δικογραφίες για διακίνηση τεράστιων ποσοτήτων κοκαΐνης στον ελλαδικό χώρο. Κοκαΐνη που προέρχεται από τη Λατινική Αμερική, καθώς τα καρτέλ πίνουν… νερό στο όνομά του λόγω των αμύθητων κερδών που τους έχει φέρει με εισαγωγές τόνων της «λευκής κυρίας» σε όλη την Ευρώπη. Μάλιστα, κάποια στιγμή ασχολήθηκε και με το ποδόσφαιρο, αναλαμβάνοντας πρόεδρος τοπικής ομάδας την οποία φαίνεται να χρησιμοποιεί ως «πλυντήριο» για τις άλλες δουλειές του.

Αυτή την περίοδο και πριν τη σύλληψή του από τη Δίωξη Ναρκωτικών, δραστηριοποιούνταν επιχειρηματικά στην Πιερία, όπου είχε τρία ξενοδοχεία. Πλέον, κρατείται στη ΓΑΔΑ και περιμένει την ολοκλήρωση της επιχείρησης για να πάει σε εισαγγελέα.