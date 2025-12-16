Ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί την Τετάρτη (17/12) τον Ηρακλή στο πλαίσιο της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και ο Παναγιώτης Ρέτσος επιστρέφει στη δράση, όπως και ο Ροντινέι που δεν έπαιξε με τον Άρη για να ξεκουραστεί.

Οι «ερυθρόλευκοι» αφήνουν για λίγο στην άκρη το πρωτάθλημα και στρέφουν την προσοχή τους στο Κύπελλο καθώς έχουν μπροστά τους τον αγώνα με τον «γηραιό». Ένας αγώνας, στον οποίο επιστρέφει στη δράση ο Ρέτσος που ήταν εκτός λόγω τραυματισμού, ενώ ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συμπεριέλαβε στην αποστολή και τον Ροντινέι.

Αντιθέτως, εκτός έμειναν οι Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Μπρούνο καθώς έχουν ενσωματωθεί στις αποστολές των εθνικών ομάδων των χωρών τους για το Κόπα Άφρικα, με τους Μπιανκόν, Γκαρθία, Ζέλσον και Καμπελά να απουσιάζουν επίσης.

Αναλυτικά, στην αποστολή του Ολυμπιακού είναι οι Μπότης, Τζολάκης, Καλογερόπουλος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Ρέτσος, Ροντινέι, Κοστίνια, Μάντσα, Βέζο, Σιπιόνι, Νασιμέντο, Ποντένσε, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.