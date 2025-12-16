Το Υπουργείο Πολιτισμού, ο Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης-MOMUS και η Fraport Greece ανακοινώνουν την επίσημη έναρξη λειτουργίας του MOMUS Air, ενός νέου μουσείου που δημιουργήθηκε στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» και πλέον λειτουργεί στον χώρο των αναχωρήσεων του αεροδρομίου.

Η στρατηγική συνεργασία του MOMUS και της Fraport Greece έχει στόχο τη δημιουργία ενός νέου χώρου πολιτισμού στο αεροδρόμιο, ενισχύοντας την ευρύτερη εικόνα της πόλης και προσφέροντας μια ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η είσοδος για τους επισκέπτες είναι ελεύθερη.

Το αεροδρόμιο ως σύγχρονος προορισμός

Το MOMUSAir προσφέρει μια νέα, πρωτότυπη πολιτιστική εμπειρία που συνδέει την τέχνη, την τεχνολογία και τον σύγχρονο τρόπο ζωής, ακριβώς στο σημείο όπου κάθε ταξίδι ξεκινά ή ολοκληρώνεται. Σε έναν χώρο 163 τ.μ., ειδικά σχεδιασμένο με σύγχρονη αισθητική και προηγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό, το MOMUSAir φιλοξενεί εικαστικά έργα, ψηφιακές δημιουργίες, video wall και ντοκιμαντέρ που αναδεικνύουν το πολύτιμο υλικό των πέντε μουσείων του MOMUS.

Η παρουσία του μουσείου αναβαθμίζει την ταξιδιωτική διαδρομή, μετατρέποντάς την σε μία δημιουργική και ευχάριστη στιγμή που προσθέτει μια διαφορετική διάσταση στο ταξίδι. Με την έλευση του MOMUS Air στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», η Fraport Greece ενισχύει το όραμά της για αεροδρόμια που δεν λειτουργούν μόνο ως πύλες εισόδου, αλλά και ως χώροι προορισμού, πολιτισμού και μοναδικών εμπειριών. Με το MOMUSAir, το Υπουργείο Πολιτισμού επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά την πολιτική του προτεραιότητα, αυτή της εξωστρέφειας των εποπτευόμενων φορέων του, με δράσεις και δραστηριότητες σε ολοένα νέα και αυξανόμενα κοινά.

Ένας ανοιχτός, ζωντανός χώρος πολιτισμού

Το MOMUS Air αποτελεί ένα ζωντανό σημείο συνάντησης της τέχνης με το διεθνές κοινό του αεροδρομίου, παρουσιάζοντας εκθέσεις που συνδέονται με σύγχρονα ζητήματα και αξιοποιούν νέες τεχνολογίες. Δημιουργεί έναν χώρο όπου ο ταξιδιώτης μπορεί, ακόμη και μέσα σε λίγα λεπτά, να εμπνευστεί και να ανακαλύψει κάτι νέο. Δεν είναι απλώς μια προθήκη τέχνης, αλλά μια ανοιχτή «πύλη πολιτισμού» — ένα μουσείο χωρίς τοίχους που συνοδεύει τον επισκέπτη στο ταξίδι του, προσφέροντας μια στιγμή σκέψης, αισθητικής και δημιουργικής ανατροπής.

Η Υπουργός Πολιτισμού, κα Λίνα Μενδώνη σημείωσε σχετικά: «Το MOMUS Air αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο ο Πολιτισμός μπορεί να συναντά την καθημερινότητα και να συνοδεύει τον πολίτη ακόμη και στα πιο απρόσμενα σημεία της διαδρομής του. Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει την εξωστρέφεια της σύγχρονης ελληνικής δημιουργίας και καθιστά το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης μια ζωντανή πύλη πολιτισμού. Ο εκθεσιακό χώρος μεταμορφώνει το χώρο των αναχωρήσεων σε πολιτιστικό ορόσημο, συνδέοντας την μετακίνηση με την εμπειρία της σύγχρονης τέχνης. Συγχαίρω και ευχαριστώ το MOMUS και τη Fraport Greece για τη σημαντική συνεργασία τους, η οποία αναδεικνύει τη Θεσσαλονίκη, η οποία σταθερά και συστηματικά εξελίσσεται σε έναν πολιτιστικό προορισμό πρώτης γραμμής, ως τόπο που επενδύει στη δημιουργία, στην καινοτομία και στη διάδοση της ισχυρής πολυπολιτιστικής της ταυτότητας».

Ο CEO της Fraport Greece, κ. Alexander Zinell ανέφερε:«Στη Fraport Greece εργαζόμαστε με συνέπεια ώστε να αναβαθμίζουμε συνεχώς την εμπειρία των ταξιδιωτών σε όλα τα αεροδρόμια υπό τη διαχείρισή μας. Η συνεργασία μας με το MOMUS και η λειτουργία του MOMUS Air στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» ενισχύουν αυτή τη δέσμευση, προσφέροντας στους επισκέπτες έναν ποιοτικό χώρο πολιτισμού ως μέρος του ταξιδιού τους. Τα αεροδρόμια μπορούν να αποτελούν αυτόνομους προορισμούς, και το MOMUS Air αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης.»

Ο Πρόεδρος του MOMUS, κ. Επαμεινώνδας Χριστοφιλόπουλος τόνισε:«Το MOMUS Air δεν θα είχε γίνει πραγματικότητα χωρίς την έμπρακτη υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο στηρίζει σταθερά την αποστολή μας. Θερμές ευχαριστίες επίσης στη Fraport Greece για την άριστη συνεργασία και για την παραχώρηση ενός τόσο κεντρικού σημείου στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Βόρειας Ελλάδας. Με αυτή τη νέα πολιτιστική πύλη, το MOMUS ενισχύει την εξωστρέφειά του, προβάλλει τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία σε ένα διεθνές κοινό και συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της εικόνας της Θεσσαλονίκης».

Το MOMUS Air εντάσσεται στο Έργο «Ενίσχυση ψηφιακών έργων και πολιτιστικές εξαγωγές MOMus» και υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Ανάδοχος του Έργου MOMUS Air ήταν η TETRAGON Μελετητική και Κατασκευαστική Ανώνυμος Εταιρεία, που είχε τη συνολική ευθύνη του σχεδιασμού και της υλοποίησης του Ψηφιακού Μουσείου.