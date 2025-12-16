Η κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας επικαλέστηκε την περίπτωση του φυλακισμένου για δωροδοκία πρώην ανώτατου στελέχους του κόμματος Reform UK που ενεργούσε για την προώθηση ρωσικών συμφερόντων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή ήταν η αφορμή για την απόφαση να διεξαχθεί έρευνα σχετικά με τις ξένες οικονομικές παρεμβάσεις στην πολιτική ζωή της χώρας.

Ο Νάθαν Τζιλ, πρώην ηγέτης του κόμματος Reform UK στην Ουαλία και πρώην βουλευτής, καταδικάστηκε τον περασμένο μήνα σε ποινή κάθειρξης μεγαλύτερη των 10 ετών, αφού παραδέχθηκε ότι χρηματίστηκε με το ποσό των περίπου 40.000 λιρών (53.732 δολαρίων) για να εκφωνήσει φιλορωσικές ομιλίες μεταξύ 2018 και 2019.

«Τα γεγονότα είναι σαφή. Ένας Βρετανός πολιτικός δωροδοκήθηκε για να προωθήσει τα συμφέροντα του καθεστώτος της Ρωσίας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο υπουργός Εσωτερικών Στιβ Ριντ, ο οποίος συνεχίζει σημειώνοντας ότι «αυτό που συνέβη αποτελεί μελανό σημείο για τη δημοκρατία μας. Η ανεξάρτητη αξιολόγηση θα εργαστεί για να εξαλείψει αυτό το μελανό σημείο». Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το κόμμα Reform UK δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα να σχολιάσει την απόφαση.