Μια νέα κατηγορία εργαζομένων, που φαίνεται να καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η αγορά εργασίας στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, (AI) καταγράφει η έκτη παγκόσμια έρευνα Global Workforce of the Future του ομίλου Adecco.

Πρόκειται για τους λεγόμενους Future-Ready εργαζομένους, επαγγελματίες που χαρακτηρίζονται από υψηλή προσαρμοστικότητα, εξοικείωση με την τεχνολογία και έντονη διάθεση για συνεχή ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι Future-Ready αντιστοιχούν πλέον στο 37% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού, ποσοστό που έχει αυξηθεί αισθητά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Η αύξηση αυτή δείχνει ότι όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται πως η συνεχής μάθηση και η επανακατάρτιση αποτελούν βασικά «εργαλεία επιβίωσης» σε ένα περιβάλλον που αλλάζει γρήγορα.

Οι εργαζόμενοι αυτοί αναγνωρίζουν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα επηρεάσει ουσιαστικά τον ρόλο τους και δεν αντιμετωπίζουν την εξέλιξη αυτή με φόβο. Αντίθετα, βλέπουν την αλλαγή ως μια φυσική εξέλιξη της επαγγελματικής τους πορείας και ως ευκαιρία να αποκτήσουν νέες γνώσεις και ρόλους με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία.

Ένα ακόμη βασικό χαρακτηριστικό τους είναι η ευελιξία. Οι Future-Ready προσαρμόζονται πιο εύκολα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες εργασίας, διαχειρίζονται καλύτερα την αβεβαιότητα και εμφανίζονται πιο πρόθυμοι να δοκιμάσουν νέους τρόπους εργασίας. Η προσαρμοστικότητα αυτή τους βοηθά να παραμένουν παραγωγικοί ακόμη και σε περιόδους έντονων αλλαγών.

Παράλληλα, χρησιμοποιούν εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης στην καθημερινότητά τους και δεν διστάζουν να πειραματιστούν με νέες εφαρμογές. Η έρευνα δείχνει ότι συχνά αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες χωρίς να περιμένουν οδηγίες, συμβάλλοντας ενεργά στη βελτίωση διαδικασιών και στην αύξηση της αποδοτικότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν και στη διαρκή εκπαίδευση. Πολλοί Future-Ready εργαζόμενοι επενδύουν προσωπικό χρόνο για να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους χρειαστούν στο μέλλον, θεωρώντας ότι η μάθηση δεν σταματά στο τέλος του ωραρίου εργασίας.

Ταυτόχρονα, αισθάνονται άνετα να συνεργάζονται με αυτοματοποιημένα συστήματα και AI agents, τα οποία αντιμετωπίζουν ως υποστηρικτικά εργαλεία και όχι ως απειλή.

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί και η ευαισθητοποίησή τους σε ζητήματα υπεύθυνης και ηθικής χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης στον χώρο εργασίας.

Για τους Future-Ready εργαζόμενους, η αξία στην αγορά εργασίας δεν προκύπτει από τίτλους ή χρόνια προϋπηρεσίας, αλλά από τις δεξιότητες και την ικανότητα εξέλιξης.

Έχουν σαφή εικόνα των γνώσεων που θα χρειαστούν τα επόμενα χρόνια και σχεδιάζουν ενεργά τα επόμενα βήματα της καριέρας τους.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας της Adecco, οι επιχειρήσεις που επενδύουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ανθρώπων τους βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση. Οι Future-Ready εργαζόμενοι μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλός καινοτομίας, παραγωγικότητας και ανθεκτικότητας,