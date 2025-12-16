Ο Βαγγέλης Παυλίδης συνεχίζει να σκοράρει ασταμάτητα και φέτος, έχοντας εξελιχθεί σε ηγέτη της Μπενφίκα, και ο Ζοσέ Μουρίνιο δεν σταματάει να τον αποθεώνει.

Ο διεθνής Έλληνας φορ έγινε ο πρώτος παίκτης μετά το 1972 που πετυχαίνει περισσότερα από 42 γκολ με τη φανέλα των Λουζιτανών μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος, έχει ήδη 13 στη φετινή σεζόν και ακούει τον προπονητή του να μιλάει με καλύτερα λόγια για αυτόν κάθε φορά που κάνει δηλώσεις.

Ο Μουρίνιο παρέθεσε συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα κυπέλλου με τη Φαρένσε και βρήκε ξανά την ευκαιρία να αποθεώσει τον Παυλίδη, λέγοντας τα εξής…

«Δεν κοιτάζω ποτέ κατατάξεις. Ήταν πάντα κάτι που αρνιόμουν να κάνω και με έχουν ρωτήσει χίλιες και μία φορές. “Ποια είναι η ιδανική ομάδα για εσάς;” Αρνούμαι επειδή έχω τεράστιο σεβασμό για όλους εκείνους που μου έχουν δώσει τόσα πολλά, που μου έχουν δώσει τόσα πολλά για να κερδίσω. Φανταστείτε να κάνετε μια γρήγορη άσκηση εδώ: “Ποιος ήταν ο καλύτερος τερματοφύλακας που έπαιξε για μένα;”.

Ο Βίτορ Μπαΐα, ο Ζούλιο Σέζαρ, ο Πετρ Τσεχ, ο Τιμπό Κουρτουά, ο Ούγκο Γιορίς… Τώρα φανταστείτε αυτό, δεξιός αμυντικός, κεντρικός αμυντικός, επιθετικός. Δεν μπορώ να κάνω κατατάξεις. Τώρα, μπορώ να αναγνωρίσω τον Παυλίδη ως έναν σπουδαίο παίκτη, έναν παίκτη που μου αρέσει πολύ επειδή σκοράρει γκολ, αλλά έχει και το συνδετικό παιχνίδι.

Μερικές φορές λέω ότι υπάρχουν επιθετικοί που είναι πολύ καλοί επειδή σκοράρουν πολλά γκολ, αλλά την ημέρα που δεν σκοράρουν, η συμβολή τους στην ομάδα είναι μηδενική. Και ο Παυλίδης είναι ο τύπος του επιθετικού που, ακόμα και όταν δεν σκοράρει, η συμβολή του δεν είναι ποτέ μηδενική.

Γιατί στην αμυντική φάση δουλεύει πολύ σκληρά και ερμηνεύει πολύ καλά τον χρόνο της πίεσης. Στη συνέχεια, στην επιθετική φάση, είναι ένας παίκτης που, αν δεν ήταν ο αριθμός 9, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι επιθετικός μέσος επειδή έχει αυτή την ποιότητα να παίζει και να χτίζει. Είναι ένας παίκτης που μου αρέσει πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενος».