Σε εξαιρετική κατάσταση βρίσκεται τη φετινή σεζόν ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος βρίσκει δίχτυα με συνέπεια απέναντι σε κάθε αντίπαλο. Ο Έλληνας επιθετικός ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη της Μπενφίκα με 0-4 στην έδρα της Μορεϊρένσε (14/12), οδηγώντας τους «Αετούς» σε ένα άνετο τρίποντο.

Ο Παυλίδης πέτυχε χατ-τρικ, φτάνοντας τα 44 γκολ με τη φανέλα της Μπενφίκα μέσα στο 2025, επίδοση που τον έβαλε σε ιστορική λίστα, δίπλα στο όνομα του θρυλικού Εουσέμπιο. Συγκεκριμένα, έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής μετά το 1972 και τον «Μαύρο Πάνθηρα» που σκοράρει περισσότερα από 42 τέρματα σε ένα ημερολογιακό έτος.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση του πρώτου σκόρερ της πορτογαλικής λίγκας με 13 γκολ δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη από τον Ζοσέ Μουρίνιο. Ο «Special One», στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι, αποθέωσε τον 27χρονο φορ, αναφερόμενος τόσο στη νοοτροπία του όσο και στην εκτελεστική του ικανότητα.

Ο Πορτογάλος τεχνικός στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι ο Παυλίδης αποδέχθηκε χωρίς παράπονα να μείνει στον πάγκο στο παιχνίδι απέναντι στη Νάπολι (10/12), αναγνωρίζοντας παράλληλα την εξαιρετική εμφάνιση του Ιβάνοβιτς σε εκείνο το ματς. Όπως τόνισε, η διαχείριση αυτή επέτρεψε στον Έλληνα επιθετικό να εμφανιστεί φρέσκος και με διαφορετική «λάμψη» στο παιχνίδι με τη Μορεϊρένσε.

«Είμαι πολύ ευχαριστημένος, καταρχάς, με τον τρόπο που δέχτηκε να μην παίξει εναντίον της Νάπολι, με τον τρόπο που ο Ιβάνοβιτς έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι εναντίον της Νάπολι και δέχτηκε να μην παίξει σήμερα. Η ομάδα γίνεται ”ομάδα” και κατανοεί διαφορετικά παιχνίδια και τρόπους σκέψης και παιχνιδιού. Ο Παυλίδης ήταν φρέσκος. Αυτό το παιχνίδι εναντίον της Νάπολι του έδωσε ανάσες.

Ο Παυλίδης σκόραρε τρία γκολ, θα μπορούσε να είχε σκοράρει τέσσερα, επειδή έγινε πέναλτι εναντίον του. Πέναλτι από αυτά που ξεχνιούνται επειδή το σκορ ήταν 4-0, αλλά που μπορούν να κρίνουν αγώνες, όταν το σκορ ήταν 0-0, πέναλτι για τα οποία άλλοι κλαίνε, πιέζουν, φωνάζουν και συνεχίζουν να πιέζουν. Και εμείς, με διαφορετικό προφίλ, το κάνουμε λιγότερο. Υπήρξε πέναλτι στον Παυλίδη».