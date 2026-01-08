Η επιστροφή από τη δουλειά μετατράπηκε σε δοκιμασία αντοχών για εκατοντάδες κατοίκους της Χαλκίδας, καθώς η πόλη βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Η υψηλή γέφυρα παραμένει κλειστή στο πλαίσιο του 48ωρου αποκλεισμού από αγρότες, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να έχει πρακτικά παγώσει.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στις ώρες αιχμής, όταν εργαζόμενοι από τη δυτική πλευρά της πόλης προσπαθούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Οι βασικοί οδικοί άξονες, αλλά και οι παράδρομοι κάτω από τη γέφυρα, έχουν μπλοκάρει πλήρως, δημιουργώντας εικόνα παρατεταμένης ακινησίας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες οδηγών, τα οχήματα παραμένουν σταματημένα σε μεγάλες αποστάσεις, χωρίς καμία ουσιαστική εναλλακτική διέξοδο. Σε αρκετές περιπτώσεις, οδηγοί κατέβηκαν από τα αυτοκίνητά τους και συνέχισαν με τα πόδια, αδυνατώντας να περιμένουν άλλο μέσα σε συνθήκες πλήρους συμφόρησης.

Η αγανάκτηση είναι εμφανής, καθώς η καθημερινή μετακίνηση εξελίσσεται σε πολύωρη αναμονή, χωρίς σαφή εικόνα για το πότε θα αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Οι δρόμοι θυμίζουν υπαίθριο χώρο στάθμευσης, με κορναρίσματα και ένταση να κυριαρχούν.

Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή και να χρησιμοποιούν, όπου είναι δυνατό, εναλλακτικές διαδρομές. Την ίδια ώρα, η ταλαιπωρία επηρεάζει όχι μόνο τους οδηγούς αλλά και τη συνολική λειτουργία της πόλης.