Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, κατά τη διάρκεια της ετήσιας ομιλίας του για την εξωτερική πολιτική, επέκρινε την κυβέρνηση Τραμπ για την αμφισβήτηση της παγκόσμιας τάξης που βασίζεται σε κανόνες, μετά την ανατροπή του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο και την ανανέωση των απειλών για προσάρτηση της Γροιλανδίας. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες απομακρύνονται σταδιακά από ορισμένους συμμάχους τους και κόβουν τους δεσμούς με τους διεθνείς κανόνες, τους οποίους συνήθιζαν να στηρίζουν», τόνισε ο Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος χρησιμοποίησε την ομιλία του για να σκιαγραφήσει μια εικόνα παγκόσμιων δυνάμεων που δρουν επιθετικά, επιδιώκοντας να χωρίσουν τον κόσμο σε σφαίρες επιρροής, με τις ΗΠΑ να κυριαρχούν στο δυτικό ημισφαίριο όπως ορίζει το λεγόμενο «Δόγμα Ντονρόε». Ωστόσο, ο Μακρόν σχολίασε θετικά τις διπλωματικές προσπάθειες της Ουάσιγκτον να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Εξελισσόμαστε σε έναν κόσμο όπου οι μεγάλες δυνάμεις τείνουν να μοιράσουν τον κόσμο μεταξύ τους», είπε. «Αυτό που συνέβη τους τελευταίους μήνες, και τις τελευταίες ημέρες, δεν μειώνει αυτή την εκτίμηση».

Ο Γάλλος πρόεδρος είχε αρχικά δεχτεί κριτική για την ήπια αντίδρασή του στην ανατροπή του Μαδούρο. Έγραψε στο διαδίκτυο ότι η Βενεζουέλα «μπορεί μόνο να χαίρεται» για την αποχώρησή του, παραλείποντας να αναφέρει αν η μέθοδος αυτή παραβίαζε το διεθνές δίκαιο. Στη σημερινή του ομιλία, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν τους κανόνες του εμπορίου και «κάποιους κανόνες ασφάλειας». «Κάθε μέρα, οι άνθρωποι αναρωτιούνται αν θα έχουμε εισβολή στη Γροιλανδία ή αν ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει την απειλή να γίνει η 51η πολιτεία των ΗΠΑ», είπε. Ο Γάλλος πρόεδρος δεν ανέφερε συγκεκριμένα τη Βενεζουέλα, αλλά η κατάσταση στο Καράκας και στη Γροιλανδία προκαλεί έντονη ανησυχία στο Παρίσι, το οποίο βοηθά στη διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής απάντησης στις απειλές του Τραμπ κατά του αυτόνομου δανικού εδάφους.

Ο Μακρόν δήλωσε ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να αποδεχτεί αυτό που ο ίδιος αποκάλεσε «νέα αποικιοκρατία», επενδύοντας περαιτέρω στη «στρατηγική αυτονομία» της ηπείρου. Ο Γάλλος πρόεδρος προτρέπει εδώ και χρόνια την Ευρώπη να μειώσει την εξάρτησή της από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, αλλά αυτή η πρόσφατη έκκληση κινδυνεύει να πέσει στο κενό καθώς οι Ευρωπαίοι εταίροι ανησυχούν για την αδυναμία του Μακρόν στο εσωτερικό της χώρας του. Ο Μακρόν εισέρχεται στον τελευταίο χρόνο της προεδρίας του και βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα κοινοβούλιο σε αδιέξοδο και χαμηλά ποσοστά δημοτικότητας. Οι διαμαρτυρίες των αγροτών στο Παρίσι για την πιθανή εμπορική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την κοινή αγορά Mercosur απειλούν να υπονομεύσουν ακόμη περισσότερο την ηγεσία του.

Όπως σημειώνει το δημοσίευμα του Politico, η εμπορική συμφωνία με τη Λατινική Αμερική είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής στη Γαλλία, αλλά το Παρίσι δεν φαίνεται να είναι σε θέση να την εμποδίσει πριν από την κρίσιμη ψηφοφορία των χωρών μελών της ΕΕ την Παρασκευή. Στην ομιλία του, ο Μακρόν είπε ότι η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει τα σύνορά της με εμπορικές συμφωνίες που περιλαμβάνουν ισχυρότερες ρήτρες διασφάλισης αυστηρών προδιαγραφών. «Όταν επιβάλλετε κανόνες στους παραγωγούς σας… και στη συνέχεια ανοίγεστε σε αγορές που δεν σέβονται αυτούς τους κανόνες, δεν θα συγκεντρώσετε μαζική υποστήριξη από τους παραγωγούς σας», είπε. «Η κοινή λογική υπαγορεύει ότι πρέπει να τους ακούσετε», πρόσθεσε ο Μακρόν.