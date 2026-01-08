Γάλλοι αγρότες με τρακτέρ απέκλεισαν δρόμους γύρω από τον Πύργο του Άιφελ και την Αψίδα του Θριάμβου, διαμαρτυρόμενοι για μια επικείμενη εμπορική συμφωνία της Ε.Ε. με χώρες της Νότιας Αμερικής, την οποία θεωρούν ότι θα οδηγήσει σε αθέμιτο ανταγωνισμό.

Οι αγρότες έκλεισαν αυτοκινητοδρόμους γύρω από το Παρίσι την Πέμπτη, ενώ δεκάδες τρακτέρ πέρασαν αστυνομικά μπλόκα και έφτασαν στο κέντρο της πόλης σε μια διαμαρτυρία πριν την αυγή, που οργανώθηκε από το συνδικάτο Coordination Rurale.

Τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. αναμένεται να ψηφίσουν την Παρασκευή για τη συμφωνία με την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Ουρουγουάη και την Παραγουάη, τις τέσσερις χώρες του εμπορικού μπλοκ Mercosur. Αν εγκριθεί, θα δημιουργηθεί μια κοινή αγορά σχεδόν 800 εκατομμυρίων ανθρώπων, ενισχύοντας τις εξαγωγές της Ε.Ε. σε οχήματα, μηχανήματα, κρασιά και αλκοολούχα ποτά.

Οι αγρότες φοβούνται αθέμιτο ανταγωνισμό

Πολλοί Ευρωπαίοι αγρότες ανησυχούν ότι θα πιεστούν οικονομικά από την εισροή φθηνότερων αγροτικών προϊόντων από την αγορά της Mercosur. Αντίστοιχες κινητοποιήσεις έχουν γίνει και στο Βέλγιο, όπου πάνω από 1.000 τρακτέρ κατέκλυσαν τις Βρυξέλλες τον προηγούμενο μήνα.

«Βρισκόμαστε ανάμεσα στην αγανάκτηση και την απόγνωση. Νιώθουμε εγκαταλελειμμένοι – και η Mercosur είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα», δήλωσε στο Reuters ο Στεφάν Πελετιέ, στέλεχος της Coordination Rurale, κάτω από τον Πύργο του Άιφελ.

Η γαλλική κυβέρνηση προειδοποίησε ότι οι αρχές δεν θα μείνουν αδρανείς, τονίζοντας ότι το κλείσιμο δρόμων ή η προσπάθεια συγκέντρωσης μπροστά από το κοινοβούλιο είναι παράνομες ενέργειες.

Αγρότες και πολιτική σύγκρουση στη Γαλλία

Υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία, αγρότες διαδήλωσαν και έξω από τη γαλλική Εθνοσυνέλευση, αποδοκιμάζοντας την πρόεδρό της, Γιαέλ Μπρον-Πιβέ, όταν βγήκε να τους συναντήσει.

Η συμφωνία Mercosur υποστηρίζεται από τη Γερμανία και την Ισπανία, ωστόσο η Γαλλία –λαμβάνοντας υπόψη τη δύναμη του αγροτικού της λόμπι– παραμένει σθεναρά αντίθετη. Παρότι το Παρίσι εξασφάλισε κάποιες παραχωρήσεις την τελευταία στιγμή, παραμένει επιφυλακτικό, ειδικά ενόψει των δημοτικών εκλογών του Μαρτίου.

«Η συνθήκη εξακολουθεί να μην είναι αποδεκτή», δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος, χωρίς να αποκαλύψει τη στάση που θα τηρήσει ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. Η υπουργός Γεωργίας, Ανί Ζενεβάρ, τόνισε ότι η Γαλλία θα συνεχίσει να αντιτίθεται στη συμφωνία και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Αγρότες, Mercosur και το ευρωπαϊκό στοίχημα

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο μπλοκ διαρκούν εδώ και 26 χρόνια και απέκτησαν νέα δυναμική λόγω της προστατευτικής πολιτικής των Η.Π.Α. επί Τραμπ και της αυξανόμενης πίεσης από τον κινεζικό ανταγωνισμό.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπέγραψε τη συμφωνία στα τέλη του 2024, παρά τις αντιδράσεις της Γαλλίας, της Πολωνίας και άλλων χωρών. Ωστόσο, η συμφωνία δεν έχει ακόμη επικυρωθεί από τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τις αντιδράσεις, η Κομισιόν πρότεινε επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 45 δισ. ευρώ για τους αγρότες στον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της Ε.Ε., αντισταθμίζοντας σε μεγάλο βαθμό την προγραμματισμένη μείωση κατά 20% των αγροτικών κονδυλίων.

Παρότι η Γαλλία εξακολουθεί να ζητά αυστηρότερες δικλείδες ασφαλείας, η στάση της Ιταλίας φαίνεται να γέρνει την πλάστιγγα υπέρ της έγκρισης της συμφωνίας με ειδική πλειοψηφία.