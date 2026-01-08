Οι Αργεντίνοι δημοσιογράφοι δεν σταματάνε να γράφουν για τον Παναθηναϊκό και το ενδιαφέρον του για τον Σαντίνο Αντίνο, με αποτέλεσμα κανείς να μην μπορεί να πει με σιγουριά πλέον τι είναι αλήθεια και τι όχι.

Το δεδομένο είναι ότι οι «πράσινοι» ενδιαφέρονται για την απόκτηση του νεαρού εξτρέμ της Γοδόι Κρουζ, τον οποίο θέλει και η Ρίβερ Πλέιτ. Δεδομένο, επίσης, είναι ότι η ελληνική ομάδα πρόσφερε 4,5 εκατ. ευρώ για το 80% των δικαιωμάτων του παίκτη, με την πρόταση να απορρίπτεται από τη Γοδόι Κρουζ.

Από εκεί και πέρα, όμως, στην Αργεντινή επικρατεί ένας… πανικός, καθώς υπάρχουν συνεχείς αναφορές στην υπόθεση, με διαφορετικές πληροφορίες όμως. Ο πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ, Χοσέ Μανσούρ, αρνήθηκε ότι υπάρχει πρόταση ύψους 7 εκατ. δολαρίων για το 50% των δικαιωμάτων του παίκτη, Αργεντίνοι δημοσιογράφοι όμως υποστηρίζουν πως η πρόταση υπάρχει.

Τώρα, ένας εξ αυτών και συγκεκριμένα ο Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα υποστηρίζει κάτι άλλο. Σε ανάρτησή του στα social media, επικαλούμενος επικοινωνία του με τον Χοσέ Μανσούρ, ισχυρίζεται ότι η πρόταση των 7 εκατ. δολαρίων απορρίφθηκε και ότι η Γοδόι Κρουζ ζητάει από τον Παναθηναϊκό… 14 εκατ. δολάρια για να πει το «ναι».